Überlingen Theatergruppe des Gymnasiums Überlingen zeigt "Das Mehrfamilienhaus"

Das Stück wurde von den Schülern bei einer Theaterausfahrt selbst entwickelt und erfordert viel Improvisationsgeschick.

Gewusel auf der Bühne. Überall kreuzen sich die Wege und mehrmals kommt es zu kleinen Remplern. Plötzlich ein lautes Klatschen aus dem Publikum: Eine Frau steht angespannt vor der Bühne und blickt erwartungsvoll auf die Schauspieler. Die stehen wie festgefroren da. Dann bewegen sich die Köpfe – fast synchron – Richtung Publikum und die Mimik verändert sich schlagartig. Die Mundwinkel erheben sich. Sie lächeln nicht nur, sie strahlen und rufen: "Schön, dass du da bist!"

Diese Szenen gehören bei der Theatergruppe des Gymnasiums Überlingen einfach dazu. Das Warm-Up, also Aufwärmen, ist ein festes Ritual. "Wir machen uns locker, klatschen den Körper ab, motivieren uns und machen uns bereit fürs Schauspielen", erklärt Theaterpädagogin Linda Orlowski, die die Theater-AG leitet. Das sei wichtig, um sich auf die Rolle vorzubereiten. "Hier schämt sich keiner, wenn man mal in einem Moment komisch aussieht."

Neben dem Spaß am Schauspielen ist auch der Entstehungsrozess eines Theaterstücks ein wichtiger Bestandteil der Arbeitsgemeinschaft. Einerseits gehe es um Lernprozesse innerhalb einer Gruppe, andererseits entwickle sich jeder einzelne Schüler weiter. Das diesjährige Theaterstück "Das Mehrfamilienhaus" sei auf einer zweitägigen Theaterausfahrt vor wenigen Wochen entstanden. "Da haben wir von morgens bis abends Improtheater gespielt. Irgendwann kam die Idee auf, etwas eigenes zu machen", erklärt Orlowski.

Peter Gaida leitet seit acht Jahren die Licht-, Ton- und Medien-AG (LTM). Bevor er als Lehrer an die Schule kam, war er Tonmeister am Kasseler Staatstheater. "Ich bin stolz darauf, dass sich hier technische Interessen entwickeln und manche sogar beruflich in diese Richtung weiter gehen", sagt er. Ihn beeindrucke, wie eng Technik und Inszenierung am Gymnasium zusammenarbeiten. "Wir unterstützen uns gegenseitig und tauschen Ideen aus", erklärt er. Gerade dieses Jahr seien die Anforderung an die LTM besonders hoch, weil es kein Drehbuch gebe. Es sei viel Improvisation dabei und deshalb müssten sich alle mit dem Inhalt des Stückes besonders gut auskennen.

Linda Orlowski hält ihre Schüler lieber an der längeren Leine, um ihnen dadurch kreativen Freiraum zu geben. "Nur dadurch können Ideen reifen und entstehen", sagt sie. Es sei eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Schüler nicht nur auf der Bühne stehen, sondern zum Teil ihre Kleidung selbst entwerfen und das Bühnenbild in Eigenregie gestalten. "Oft genug setzen sich die Schüler auch über Vorgaben von mir hinweg", sagt sie. Die Schüler seien dann trotzdem stets verantwortungsbewusst. "Hier wollen alle Theater spielen und kreativ sein. Es gibt keinen Grund das auszunutzen", erklärt Orlowski auf die Frage, ob sich ihre offene Art schon einmal negativ aufs Theater ausgewirkt hätte.

Das Schultheater kann sogar eine Hilfestellung bei der Berufsorientierung sein. In der Vergangenheit gab es Schüler, die nach dem Abitur Schauspiel oder Medientechnik studiert haben. Auch Lukas Höhn kann es sich gut vorstellen, einmal sein Geld auf der Bühne zu verdienen. Ihn hindere jedoch die ständige Unsicherheit: "Ich würde das gerne beruflich machen, aber man hat halt kein geregeltes Einkommen. Das ist mir schon sehr wichtig", erklärt er.

Das Theaterstück

Dieses Jahr bringt die Theater-AG eine kurze, humorvolle Eigenproduktion auf die Bühne. "Das Mehrfamilienhaus" handelt von vielen kleinen Geschichten, die in sich autonom sind, jedoch einen gemeinsamen Ursprung haben. Es geht beispielsweise um fanatische Aktivisten, einen Vater, der seine Kinder zu Youtube-Stars erziehen will, und eine Arztpraxis der ganz anderen Art. Alle Figuren leben in einem Haus – dem "Mehrfamilienhaus". Ein starres Drehbuch gibt es nicht. Laut Linda Orlowski gibt es einen roten Faden und Kennwörter, an denen sich alle orientieren. Der Rest werde von den Schülern jedoch improvisiert.

"Das Mehrfamilienhaus" wird am Freitag und Samstag, 2. und 3. Februar, um 18 Uhr in der Aula des Gymnasiums in Überlingen gezeigt. Der Eintritt kostet 4 Euro.