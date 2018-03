Überlingen Theater um eine Familie am Rande des Wahnsinns

Die Theatergruppe Nesselwangen brachte ihre 27. Aufführung auf die Bühne. Die Laiendarsteller ernteten für die rabenschwarze Komödie von Hans Schimmel begeisterten Applaus.

Indische Tantralehre, Geisterbeschwörungen, unnütze Erfindungen, Computer-Wahnsinn und heimliche Leichentransporten: Darum dreht es sich in „Für die Familie kann man nichts“, eine rabenschwarze Komödie in drei Akten von Hans Schimmel, die sich die Theatergruppe Nesselwangen für dieses Jahr ausgesucht hat. Bei der Premiere im Dorfgemeinschaftshaus erlebte das Publikum einen Theaterabend voller Frohsinn und Heiterkeit. Es war die 27. Aufführung der Nesselwanger Laiendarsteller, die erstmals 1992 die Bühne betreten hatten.

Um was geht es in dem Lustspiel? Friedhelm Beierle hat einen anständigen Beruf und ein stets ordentliches Zuhause. Selbst bei seiner Steuererklärung ist immer alles korrekt. Nach jahrelanger Suche hat er seine Traumfrau gefunden, die seine Familie endlich kennenlernen möchte. Das ist jedoch alles andere als ein einfaches Unterfangen, denn die Familie ist in der Tat ungewöhnlich, ja katastrophal, für Chaos ist ständig gesorgt. „Ich bin der Einzige unseres Stammbaums, der ein normales Leben führt“, sagt Friedhelm, sozusagen das weiße Schaf.

Seine drei Geschwister treiben ihn regelmäßig an den Rand des Wahnsinns: So ist Hubbi ein nicht sehr begnadeter Erfinder mit einem Sprachfehler, der sich oft fatal auswirkt. Er erfindet Dinge, die niemand gebrauchen kann. Willi ist ein talentierter Computerspezialist, der sich auch mal in die PCs der Bundesregierung einhackt. Seine Schwester Hermine schwebt in übersinnlichen Sphären: Seit ihrem Indienurlaub stinkt sie dem Rest ihrer Familie ganz gewaltig, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Sie scheut das Waschwasser, sowohl für ihre Kleidung als auch für sich selbst. „Sie stinkt nicht, sondern produziert Pheromone“, drückt es Friedhelm aus. Hubbi sieht in dem Gestank den Vorteil, dass alle Fliegen des Hauses im Zimmer von Hermine sind, und erfindet einen Geruchsneutralisierer.

Hermine unternimmt im Übrigen nichts, ohne vorher die Karten, die Sterne oder den Kaffeesatz zu befragen. Bei einer Séance versucht sie, das Liebesleben ihrer Freundin Gundula und von Hausbesitzerin Gertrud Wollensiek vorauszusagen. „Geister der Unterwelt, kommt zu uns“, beschwört sie. Die ganze Situation eskaliert schließlich, als Willi einen Nebenjob als Leichenwagenfahrer annimmt und sein Fahrzeug durch eine Panne lahmgelegt wird. Da sich die Werkstatt weigert, das Fahrzeug mit „Inhalt“ zu reparieren, wird die Leiche kurzerhand in der Wohnung der Familie zwischengelagert. Da Friedhelm auf keinen Fall von dieser Aktion erfahren darf, wird die "Leiche" durch Stromstöße einfach zum „Leben“ erweckt...

Das Publikum belohnte die Laiendarstellen mit vielfachem Szenenapplaus und am Ende mit lang anhaltendem Beifall.