Überlingen Tauchsportvereine und Oberbürgermeister nähern sich einander an

In einem Gespräch mit OB Jan Zeitler und den Vorsitzenden der Überlinger Tauchsportvereine, Dirk Diestel (Tauchgruppe) und Ralf Münzenmayer (Bodensee-Aquanauten-Team), haben sich alle Seiten ihrer Wertschätzung versichert. Das ist nicht selbstverständlich, haben die Taucher durch den Bau des Uferparks für die Gartenschau doch ihr Vereinsgelände verloren. Die Taucher begrüßen es, dass sich die Verwaltung konstruktiv Gedanken über ihre Belange mache.

Die Atmosphäre zwischen Tauchern und Stadtverwaltung war auch mal angekratzter. Jetzt haben sich beide Seiten zu einem informellen Gespräch getroffen und dabei eine "sehr konstruktive und angenehme Atmosphäre" vorgefunden, wie Oberbürgermeister Jan Zeitler und die Vorsitzenden der beiden Überlinger Tauchsportvereine, Dirk Diestel (Tauchgruppe) und Ralf Münzenmayer (Bodensee-Aquanauten-Team) bilanzierten. Thema der Gesprächsrunde war die Zukunft des Tauchsports in, beziehungsweise vor Überlingen, besonders mit Blick auf den neuen Uferpark im Westen der Stadt, auf dessen Gelände die Taucher bislang ins Wasser steigen konnten, dies wegen der Bauarbeiten und der Landesgartenschau 2020 aber nicht mehr können.

Beide Vereine nutzten seit Jahrzehnten einen exklusiven Zugang zum Bodensee, die Tauchgruppe auf- die Aquanauten unterhalb der nun abgerissenen Ufermauer. Das Vereinsleben leide darunter, sagte Münzenmayer, weil man noch keinen neuen Platz gefunden habe für die regelmäßigen Treffen. Seit 2009 ist er Vorsitzender des knapp 100 Mitglieder zählenden BAT

Zeitler wies im Gespräch darauf hin, dass eine Nutzung des im Bau befindlichen Uferparks West bis zum Ende der Landesgartenschau im Jahr 2020 nicht möglich sei, auch eine temporäre Nutzung nicht. Nach der Gartenschau wird das Gelände für Taucher wieder geöffnet und ist dann im Allgemeinen auch besser nutzbar, weil mit flachen Zugängen versehen. Doch könne die Stadt speziell dem Wunsch der Überlinger Taucher nach eigenen Räumen zur Vereinsnutzung nicht entsprechen, sei seien in den Plänen für den Uferpark West nicht vorgesehen.

Allerdings sei geplant, in dem im Uferpark entstehenden Gastronomiegebäude einen Raum zu schaffen, in dem beide Vereine diebstahl- und vandalismusgeschützt ihre Notfalleinrichtungen deponieren können. Details dazu werden im Gemeinderat am 28. Februar vorgestellt. Beide Vereine begrüßten es, dass die Stadt am Rande des Uferparks Parkplätze schafft und sie bewirtschaftet, um ein Dauerparken zu verhindern. Ralf Münzenmayer wünscht sich darüber hinaus einen Platz, an dem das schwere Equipment sicher deponiert werden kann, während man mit dem Auto auf Parkplatzsuche geht, falls die Stellplätze in Ufernähe besetzt sind.

Gespräche über die Zukunft des Tauchsports seien in den zurückliegenden Jahren zwar immer wieder "angemahnt" worden, sagte Diestel, seien aber nie zustande gekommen. Nun freue er sich darüber, dass OB Jan Zeitler die "außerordentliche Bedeutung des Tauchsports gerade im Bereich Überlingen" anerkenne. Diese Unterwasserlandschaft gebe es in Mitteleuropa kein zweites Mal, im Tauchsport habe Überlingen ein Alleinstellungsmerkmal. Alle Beteiligten waren sich einig, die Faszination Tauchsport bei der LGS der Öffentlichkeit zu präsentieren. Wie, das ist noch offen.