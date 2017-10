Überlingen Taucher und Oberbürgermeister erkennen Gesprächsbedarf

Wie geht es mit dem Tauchrevier im Westen Überlingens weiter? Parallel zur Klärung dieser Frage gibt es zwischen Stadt und Tauchgruppe Überlingen noch Kommunikationsprobleme auszuräumen.

Die Tauchgruppe Überlingen (TGÜ) hat ihren Platz im künftigen Uferpark geräumt, seit den 70-er Jahren durfte sie ihn nutzen. Auf welcher rechtlichen Grundlage, das ist umstritten. Jedenfalls zeigte sich die TGÜ enttäuscht, dass die Stadt ihr nie offiziell kündigte und entgegen anders lautender Ankündigungen es nie ein Gespräch gegeben habe, bei dem beide Seiten die Zukunft für die Taucher klären.



OB Jan Zeitler sagte jüngst im Gemeinderat, dass er die Enttäuschung nicht nachvollziehen könne. Und dass es den Versuch, eine Verbindung herzustellen, nie gegeben habe, "stimmt schlichtweg nicht". Zeitler: "Eine meiner ersten Amtshandlungen war ein Brief vom 16. Februar, in dem ich der Tauchgruppe ein Gespräch angeboten habe." Darin habe er auf einen Brief der LGS GmbH vom 8. Februar Bezug genommen, in dem schon ein Gesprächsangebot gemacht worden sei. Im Übrigen sei die besagte Nutzungsvereinbarung seit 1975 nicht mehr verlängert worden. TGÜ-Vorsitzender Dirk Diestel weist diese Darstellung zurück. Den Brief Zeitlers vom 16. Februar interpretiert er als Angebot nur der LGS GmbH, das kein Gespräch mit der Stadt über eine dauerhafte und über das Jahr 2020 hinausreichende Nutzung ersetzen könne. Die Nutzungsvereinbarung sei mit der Straßenbauverwaltung des Landes abgeschlossen worden und dem Ansinnen, sie jährlich automatisch zu verlängern, sei nie widersprochen worden. Unabhängig voneinander drückten beide Seiten ihre Hoffnung aus, dass Gespräche zur Zukunft des Tauchreviers stattfinden. (shi)