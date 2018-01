Überlingen Tanklastzug kippt bei Überlingen um und verliert 23 Tonnen Tomatensoße

Bei einem Unfall am Donnerstag in Überlingen sind 23 Tonnen Tomatensoße ausgelaufen. Der Fahrer des verunfallten Lastwagens wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein in Litauen zugelassener Lebensmitteltransporter aus Bologna ist am Donnerstag gegen 16.30 Uhr an der Tierheimkreuzung in Überlingen bei der Einfahrt auf die B 31-neu Richtung Stockach auf die Gegenfahrbahnen geraten. Geladen hatte er 23 Tonnen Tomatensoße, die sich aus dem aufgeschlitzten Tank auf die Fahrbahn und in die angrenzenden Bankette ergossen. Der Fahrer wurde verletzt und vom Notarzt in das nahegelegene Helios-Spital gebracht.

Die Polizei sperrte die B 31-neu großräumig und leitete den Verkehr Richtung Westen durch Sipplingen Richtung Stockach um. In der Gegenrichtung stauten sich die Fahrzeuge auf sechs Kilometern Länge. Im Einsatz war der Erste Zug der Überlinger Feuerwehr-Abteilung Stadt. Mit Bindemittel bargen die Wehrleute ausgelaufenes Diesel und pumpten den Tank aus. Beamte der Verkehrsabteilung der Polizei Sigmaringen nahmen den Unfall auf. Die Bergung des Lastwagens nahm noch mehrere Stunden in Anspruch, da auch ein Havariekommissar der Versicherungswirtschaft hinzugezogen worden war.