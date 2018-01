Überlingen Syrer Saad Alawi ist der Barbier von Überlingen

Saad Alawi kommt aus Syrien – dort hatte er einen eigenen Friseursalon. Seit einem Jahr arbeitet der gehörlose junge Mann nun bei LP Hairdesign in Überlingen. Trotz seiner Behinderung ist der voll in den Arbeitsmarkt integriert.

Überlingen – Das Plakat auf der Christophstraße zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Ein junger Mann mit einem prächtigen Bart ist darauf abgebildet, dazu der Schriftzug "Barbershop". Ein Blick durch das Panoramafenster des Salons macht neugierig. Ein einzelner Retro-Friseursessel wartet auf Kunden. Seit über einem Jahr hat der Friseursalon LP Hairdesign einen Barbier. Saad Alawi ist Syrer aus Beirut und kam 2014 als Flüchtling nach Überlingen. Der junge Mann ist Herrenfriseur vom alten Schlag, sprich: Er rasiert noch nass mit Rasiermesser. Blanker scharfer Stahl an der Halsschlagader ist aber nicht jedermanns Sache. Ein Selbstversuch soll die Kunstfertigkeit des arabischen Barbiers zeigen.

Kaum auf dem Retrosessel Platz genommen, kommen Erinnerungen an Barbershops in Italien, Griechenland und der Türkei auf. Bartpflege und Nassrasur war im deutschen Herrensalon ein Angebot, das als ausgestorben galt. Hingegen war die Form der Pflege eine Selbstverständlichkeit bei türkischen Barbieren in großen Städten. Der Trend hin zu Männerbärten führte zur Wiederbelebung dieser Form der Körperpflege.

Eingewickelt in ein Handtuch, fühlt sich das Einseifen des Gesichtes wie eine Entspannungs-Zeremonie an. Barthaare können so fest wie Stahldrähte sein, das Einweichen erleichtert die Rasur. Alawi lässt die Seife kurz wirken, während er sein Rasiermesser vorbereitet. Dann setzt er das Messer auf die nackte Haut. Bei Erstlingen kann dieser Moment einen Schreck auslösen, die Abwehrreaktion kann zu Schnittwunden führen. Das Gegenteil sollte der Kunde machen: sich tiefer entspannen. Schnell und geschickt befreit Alawi das Gesicht mit seinen Problemzonen von der überflüssigen Körperbehaarung. Die Konturen auf den Wangen werden mit einem Faden epiliert. Das kann nicht jeder. Eine Kopfmassage vervollständigt das Prozedere.

In Syrien besaß Saad Alawi einen Friseurladen. Der Krieg vertrieb ihn und seine Familie. Saad Alawi ist seit seiner Kindheit gehörlos. Bei seiner Ankunft in Überlingen war nicht daran zu denken, dass der 28-jährige Friseur in seinem Beruf arbeiten würde, einen festen Kundenstamm aufbauen und ein Beispiel für eine Erfolgsgeschichte sein könnte. Es bedurfte vieler Helfer, damit Alawi seinen erlernten Beruf auch in der Fremde ausüben konnte. Bei seiner Ankunft in Überlingen half ihm Rolf Lehmann vom Unterstützerkreis für Flüchtlinge. Er kümmerte sich um die notwendigen Anträge und die wichtigen Deutsch- und Integrationskurse in Gebärdensprache. Lehmann und Ursula Hirt, die Leiterin der Kasper-Hauser-Schule war damals beim BBQ (Berufliche Bildung und Qualifizierung) in Ravensburg, machten es sich zur Aufgabe, Alawi so schnell wie möglich in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

"Ursula Hirt war eine große Unterstützung. Sie pflegte die Kontakte zu den Firmen, organisierte Praktikumsverträge und das Zusammenspiel mit dem Jobcenter", erinnert sich Rolf Lehmann. Hirt hatte auch die Idee, dass Alawi auch hier, wie in Syrien, in einem Barbershop arbeiten sollte. Nach einiger Suche fanden sie Peter Deufel und Evangelia Pagges, die den Mut aufbrachten, mit dem jungen Mann zu arbeiten. Für Lehmann bewiesen sie, was er auch von anderen Unternehmern fordert, wenn die Flüchtlinge ohne Zeugnisse und Zertifikate zu ihnen kommen: "Mehr Mut und Offenheit. Nicht gleich in Abwehrhaltung gehen, wenn die Flüchtlinge keine Papiere vorzeigen können."

Demnächst bietet Saad Alawi im Barbershop heiße Feuchttücher an. Auf seinen Wunsch hin hat Ladeninhaber Peter Deufel sich auf die Suche nach einem entsprechenden Ofen gemacht. Die Lieferung aus Italien sollte in den nächsten Tagen ankommen. Rechtzeitig zum Geburtstag des Barbiers von Überlingen.

Der Barbier

Heute heißen sie Friseur, aber bis in die Neuzeit wurden sie Balbierer, Bartscherer, Bader, Badeknecht genannt und waren im Bereich der Körperpflege, Wundheilung und Krankenpflege tätig. Wie der Bader pflegte der Barbier vorwiegend die Behaarung von Männern. Ihm oblagen auch Zahnextraktion, Aderlässe und Klistiere.

Der moderne Barbier übt einen Handwerksberuf aus und hat als ausschließliches Aufgabenfeld die Haarpflege bei Männern. Laura Meschede-Pütz ist beim Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks zuständig für Berufsbildung und Organisation. Sie hat die neuesten Zahlen für die neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge bei jungen Männern. Hatten 2016 bundesweit noch 1827 junge Männer eine Friseurausbildung gestartet, wuchs die Zahl 2017 auf 2289 an. Der Anstieg um 462 Neuverträge bedeutet ein Plus um 25 Prozent. "Wir führen das auf den Trend um Männerbärte und Barbershops zurück", sagt Laura Meschede-Pütz.