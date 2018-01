Überlingen Suchtprävention aus erster Hand: Ex-Junkie berichtet von Drogenlaufbahn

So geht Suchtprävention aus erster Hand: An der Realschule Überlingen hat Dominik Forster, Ex-Junkie und Ex-Drogendealer, von seinem Weg in die Drogensucht und zurück ins Leben berichtet. Er hat zwei Bücher über seine Erfahrungen geschrieben und ist bundesweit an Schulen unterwegs.

Überlingen – Es müssen nicht immer Polzeiinspektoren sein, auch nicht Sozialarbeiter, Pädagogen, Psychologen oder Ärzte, die in Vorträgen und Präventionsgruppen versuchen, Schülern die Gefahren des Drogenkonsums nahezubringen. Dominik Forster, Ex-Drogendealer, Ex-Junkie, Ex-Knacki, 29 Jahre alt und wohnhaft in Nürnberg, kommt aus der Szene. Er hat den Horror von Abhängigkeit, körperlichem Zerfall und Verwahrlosung bis hin zu Gefängnis wegen Dealens am eigenen Leib durchlebt.

Dominik Forster hat überlebt, hat alles hinter sich gelassen und es sich zur Aufgabe gemacht, Jugendlichen aus erster Hand davon zu berichten. Im Zuge des Suchtpräventionsprogramms an der Überlinger Realschule war Forster eingeladen worden. M über 300 Vorträgen an Schulen bundesweit ist er kein Unbekannter.

Man sieht Dominik Forster seine Vergangenheit nicht an. Er wirkt wie der freundliche junge Mann von nebenan, ein paar Tattoos, selbstsicheres Auftreten, engagiert. Er spricht ganz die Sprache der Schüler, lässig und cool, provokante Floskeln, direkt und ungeschminkt alles beim Namen nennen. Die Schüler verstehen ihn auf Anhieb, gelöste Gesichter, Lachen, Kopfnicken, Beifall. Für Dominik Forster ist es wichtig, das Warnen und Belehren "von oben herab" sein zu lassen. Dass Drogen gefährlich sind, das wissen die Jugendlichen schon und dass es strafrechtliche Folgen haben kann, auch.

Dominik Forster setzt da an, wo alles beginnt, wo die Droge einen Ausweg verspricht aus schwierigen Lebensumständen, Minderwertigkeitsgefühlen und Außenseiterpositionen. Er selbst sei in einem Elternhaus aufgewachsen, in dem Alkohol- und Medikamentenmissbrauch an der Tagesordnung war. "Als Jugendlicher war mein Leben von früh bis spät ultrascheiße", sagt Forster. Klein, unscheinbar und schüchtern sei er in der Schule aufs Übelste gemobbt worden, ein fataler Kreislauf an Demütigungen, aus dem es kein Entkommen gab. Schließlich orientierte er sich an den Starken und Coolen, nicht selten Großmäuler, Kiffer, Säufer und Raucher. Und dann sein erstes Erlebnis mit harten Drogen: "Ich war wie eine Rakete, die man anzündet – ich bin in den Himmel geflogen", erinnert er sich. Die Droge macht dich stark und mutig, Depressionen verschwinden, die Sicht auf die Welt scheint sich zu erhellen, zumindest für eine gewisse Zeit, und dann kommt das große Elend: "Der Sinn des Lebens ist es nicht, irgendwie vollgekotzt auf einer Luftmatratze zu verenden."

Der Ex-Junkie erklärt die einzelnen Drogen und ihre Wirkung, den Zwang zum Dealen und den direkten Weg in die Kriminalität. Mit 21 Jahren wird er mit 1,5 Kilogramm Speed aufgegriffen und für zweieinhalb Jahr ins Gefängnis gesteckt. "Der Knast macht entweder endgültig kriminell oder man wird hoch traumatisiert", sagt Dominik Forster. Er schildert erschreckende Gewalt und Erniedrigungen unter den Gefangenen. Seit sechs Jahren ist er nun erfolgreich in Therapie, arbeitet sein Leben auf, blickt nach vorne, versucht, Wunden zu heilen. "Lebe dein Leben, sodass du zufrieden bist, verwirkliche deine Ideale und Träume, gib nicht auf", sagt Dominik Forster eindringlich. Die Schüler verstehen, was er meint, werden nachdenklich.

In zwei Büchern hat Forster seine Erfahrungen verarbeitet: "Crystal klar" (Ullstein-Verlag) und "klar.kommen" (Fabulus Sachverlag). Seither tourt er durch ganz Deutschland, war an Hunderten Schulen und glaubt fest daran, jetzt seine Berufung gefunden zu haben. Laut Auskunft des Leiters der Suchtberatungsstelle der Diakonie Friedrichshafen, Jürgen Schuler, sind derartige Angebote durchaus zu begrüßen, wenn sie eingebunden sind in einen Gesamtkanon an Maßnahmen zur Suchtprävention an der jeweiligen Schule. Entscheidend ist, dass die Jugendlichen ihrem Alter gemäß angesprochen werden, dass sie reflektieren, wo sie stehen und im Einzelfall eigene Betroffenheit ausgelöst wird und die Schilderungen des Vortragenden hilfreiche und überzeugende Auswege aufzeigen.

Dominik Forster ist 29 Jahre alt und lebt in Nürnberg. Er ist ist Ex-Junkie, Ex-Dealer, Ex-Knacki, Bestsellerautor und erfolgreicher Coach. Seinen Weg in die Drogensucht und zurück ins Leben hat er in zwei autobiografischen Büchern veröffentlicht, die mehrfach ausgezeichnet wurden: "Crystal klar" (Ullstein-Verlag) und "klar.kommen" (Fabulus Sachverlag). Forster besucht Schulklassen in ganz Deutschland. http://dominik-forster.de

Präventionsarbeit an der Realschule

Ziel der Suchtpräventionsarbeit an der Realschule Überlingen ist Angaben der Schule zufolge die Aufklärung und Wissensvermittlung über Suchtpotentiale und -formen, die Steigerung des Selbstbewusstseins, Achtsamkeit gegenüber sich selbst und Abgrenzung gegen Gruppendruck. Die Suchtpräventionsarbeit beginnt bereits ab Klasse fünf. Die Projekte im Detail: