Überlingen Stürmischer aber noch harmloser Sonntagnachmittag

Die Polizei registriert in den drei Landkreisen Konstanz, Ravensburg und Bodensee rund 40 Einsätze. Doch verlief der Sturm, der am Sonntagnachmittag über Überlingen und die Region hinwegfegte, glimpflich.

Laut Polizei gingen von 12 bis 17 Uhr etwa 40 Meldungen von blockierten Straßen und umherfliegenden Gegenständen ein. Verletzt wurde niemand. Insbesondere die Landkreise Konstanz, Ravensburg und der Bodenseekreis waren von größeren Regenmengen und starken Sturmböen betroffen. Die Einsatzzentrale des Führungs-und Lagezentrums des Polizeipräsidiums Konstanz zählte im genannten Zeitraum etwa 40 witterungsbedingte Einsätze.

In der Lippertsreuter Straße in Überlingen riss ein über der Straße hängendes Stahlseil, an dem ein Plakat befestigt war; auf der B 31, Abfahrt Burgberg, lagen Absperrteile; auch in Uhldingen blockierten Baustellenteile die Straße. Doch ist die Sturmwarnung bislang noch nicht aufgehoben. (shi)