Überlingen Streusalz in Überlingen verboten: Welche Pflichten Ihnen mit dem Schnee vor die Füße fallen

Bis 7 Uhr müssen Gehwege von Schnee und Eis befreit sein. Wir erklären Ihnen, worauf Anlieger im Winter achten müssen, nach welcher Priorität die Stadt die Straßen räumt, und wie Sie alten Menschen eine echte Freude machen können.

Als am Montagmorgen um 7 Uhr der Schnee in Massen vom Himmel fiel und viele zur Arbeit mussten, stellten sich gleich zwei Fragen: Wie schaffe ich es pünktlich zum Arbeitsplatz? Und müsste ich jetzt eigentlich nicht noch vor der Haustüre den Schnee wegfegen? Mit der Pünktlichkeit am Arbeitsplatz durfte man es gestern, als der Verkehr sich auf den teils spiegelglatten Straßen und nach Unfällen oder wegen quer stehender Lastwagen – zum Beispiel auf der B 31 in Richtung Stockach – staute, nicht so genau nehmen. Allerdings nimmt es die Stadt genau mit ihrer Forderung, dass bis 7 Uhr die Gehwege von Schnee und Eis zu räumen sind. Gegebenenfalls muss bei anhaltendem Schneefall nachgeräumt werden. So steht es in einer entsprechenden Satzung der Stadt Überlingen, die in ähnlicher Form auch in anderen Kommunen besteht. Wer das nicht schafft, kann die Beauftragung eines Hausmeisters erwägen. Wir haben dazu die wichtigsten Fragen zusammengefasst.

Wer hat Räum- und Streupflicht? Grundsätzlich muss die Kommune für eine Benutzbarkeit von Straßen und Gehwegen sorgen. Allerdings kann die Gemeinde diese Pflicht mit einer Satzung an die Bürger weitergeben. So auch in Überlingen, zusammengefasst in der "Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege", kurz: Streupflicht-Satzung. Welche Flächen müssen geräumt werden? Straßenanlieger haben die Gehwege so zu räumen und zu bestreuen, dass sie gefahrlos von Fußgängern genutzt werden können. Werktags muss spätestens bis 7 Uhr, an Sonn- und Feiertagen bis um 8 Uhr geräumt und gestreut sein. Die Räum- und Streupflicht endet um 21 Uhr. Wer ist ein Straßenanlieger im Sinne der Streupflicht-Satzung? Straßenanlieger sind Eigentümer oder Besitzer, auch Mieter und Pächter von Grundstücken, die an einer Straße liegen oder von ihr eine Zufahrt oder einen Zugang haben. Wer vorsätzlich seine Pflicht nicht erfüllt, muss mit einer Geldbuße von bis zu 500 Euro rechnen, bei Fahrlässigkeit mit bis zu 250 Euro. .Welche Wünsche haben gerade ältere Menschen an die Anlieger? "Sicherheit ist das A und O", sagt Tobias Heemann, Direktor des Überlinger Augustinums. Gerade ältere Menschen, die unsicher zu Fuß sind, seien darauf angewiesen, dass die Wege frei sind – und zwar nicht nur im Winter, sondern auch frei von Hindernissen wie Baustellen oder geparkten Fahrzeugen im Sommer. "Ansonsten werden die Älteren unsicher und dann wird es gefährlich." Wichtig ist es bei hohen Schneerudern entlang der Straße, dass immer mal wieder ein Zugang geschaffen wird, wo eine Straße übequert werden kann. Ist es an Tagen mit besonders starkem Schneefall besser, zu Hause zu bleiben? Das Seniorenstift Augustinum empfiehlt dies seinen Bewohnern. Hausleiter Tobias Heemann: "Die meisten Bewohner halten sich an diese Empfehlung." Zudem rate man, wie bei allen Fußgängern, auf das richtige Schuhwerk zu achten, "und dass man kleine Schritte macht". Auch bei Gehstöcken müsse man darauf achten, dass diese Profil haben. Was bedeutet so viel Schnee für einen Hausmeisterservice? "Für uns ist das ein Alptraum, weil man kaum weiß, wo man anfangen soll", berichtet Jürgen Müller von Müller's Hausmeisterservice in Überlingen-Bonndorf. Seine Firma betreut mit bis zu sechs Mitarbeitern rund 70 Anlagen in Überlingen. Im Winter prüft er nachts beinahe stündlich den aktuellen Stand, wenn Schnee prognostiziert ist. "Ich muss ja das Startkommando geben und meine Mitarbeiter verständigen." Wenn es erst morgens schneit, erschwert das Müllers Arbeit: "Man kommt dann nicht durch die Stadt." Daher hätten sie gestern mit Tiefgaragenauffahrten begonnen, damit Anwohner gut zur Arbeit kommen, und anschließend in einer zweiten Runde die Gehwege geräumt. "Da ist es mir lieber, wenn wir um 2 Uhr anfangen und noch kein Verkehr ist." Eine Runde koste sie etwa sechs Stunden, bei viel Schneefall müssen sie auch ein zweites Mal los. Können Anwohner spontan einen Hausmeisterservice beauftragen? Leider nicht, sagt Müller auch nach Gesprächen mit seinen Kollegen. Sie würden zwar regelmäßig darauf angesprochen, doch gerade beim Winterdienst würden auch wenige Minuten zählen, weil sie ohnehin stark gefragt sind. Nachts könnten sie theoretisch zwar auch die eine oder andere Ausfahrt übernehmen, doch da stünden Zeit, Aufwand und Kosten dann in keinem Verhältnis. "Da haben die Anlagen, die wir das ganze Jahr über betreuen, Priorität", sagt Müller, die Aufträge dafür erhalte er oft über Hausverwaltungen. Müller rät Privatkunden dazu, am besten frühzeitig nach jemandem zu suchen, der den Winterdienst übernimmt – vielleicht gebe es in der Nachbarschaft ja einen Frührentner, der das übernimmt? Nach welcher Reihenfolge räumt die Stadt in ihrem Zuständigkeitsbereich? Die Stadt Überlingen ist für rund 220 Kilometer Straßen, Rad- und Gehwege, Bushaltestellen, Brücken und Treppen zuständig und unterteilt nach ihren eigenen Angaben in drei Stufen: Von der "Schwarzräumung" (blank bis zum schwarzen Asphalt) mit Salzeinsatz auf neuralgischen Strecken über die "Weißräumung" mit Splitt (Schnee bleibt liegen), etwa auf Hauptverbindungsstraßen, bis zur "Nullstreuung" auf untergeordneten Straßen. Nullstreuung bedeutet, dass auf etlichen Straßen, vor allem Wohnstraßen und Sackgassen ohne Gefälle, bei normalem Schneefall nicht geräumt wird. Ziel der Stadt ist es – so wurde es in dem seit 2005 geltenden Winterdienstkonzept formuliert ist – den Einsatz von Tausalz "auf das notwendige Mindestmaß" zu reduzieren. Es obliegt den Anwohnern, die Gehwege in den Wohnstraßen begehbar zu halten. Dürfen die Anlieger Salz streuen? Nein, das ist in Überlingen verboten. Möglich sind Split aus den vorhandenen Boxen sowie Sand oder Asche.

Sechs Unfälle im Kreis

Aufgrund der Witterungsverhältnisse ist es am Montagmorgen zu zahlreichen Verkehrsunfällen gekommen. Das Polizeipräsidium Konstanz verzeichnet für die vier Landkreise Konstanz, Sigmaringen, Bodensee und Ravensburg insgesamt 30 Unfälle, die in Zusammenhang mit einer glatten Fahrbahn stehen. Im Bodenseekreis verzeichnete die Polizei sechs Unfälle, bei denen Autos von der Fahrbahn oder auf andere Fahrzeuge rutschten. Meist blieb es bei einem Sachschaden. "Wenn man bei winterglatter Fahrbahn rutscht, sind in der Regel immer abgefahrene Reifen und oder eine nicht angepasste Geschwindigkeit Schuld", sagt Polizeisprecher Thomas Straub, der deshalb zu Achtsamkeit und Geduld aufruft, um lieber eine Verspätung als eine Verletzung in Kauf zu nehmen.