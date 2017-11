Überlingen Steuereinnahmen sinnvoll angelegt: Finanzamt saniert am angestammten Platz ein historisch anmutendes Gebäude

In den vergangenen fünf Jahren ist das Finanzamt Überlingen für 7,5 Millionen Euro saniert und erweitert worden. Vor der Sanierung war ein Neubau vor den Toren der Stadt und Verkauf des seenahen Grundstücks in der Diskussion. Amtsleiterin Anette Schmermund: "Wir fühlen uns hier außerordentlich wohl."

Fünf Jahre Staub, Lärm und Dreck nahmen Mitarbeiter und Besucher des Finanzamts Überlingen in Kauf. Jetzt erstrahlt das Gebäude in neuer Schönheit. Nach der Sanierung mit einem Volumen von 7,5 Millionen Euro übergab die baden-württembergische Finanzstaatssekretärin Gisela Splett gestern in einer Feier offiziell die Schlüssel. An die mehr als 130 Mitarbeiter gerichtet, sagte Splett: „Es ist mir ein persönliches Anliegen, dass Sie gute Arbeitsbedingungen vorfinden.“ Im Eigentum des Landes stünden 8000 Gebäude, für deren Instandhaltung müssten die baden-württembergischen Steuerzahler jährlich 850 Millionen Euro aufbringen. Umso wichtiger sei es, dass die Finanzamtsmitarbeiter dafür Sorge tragen, dass die Einnahmen in die öffentlichen Kassen fließen.

Das Finanzamt Überlingen steht in einer der attraktivsten Wohnlagen, in der Mühlenstraße, wenige Meter vom Bodenseeufer entfernt. In der Nachbarschaft fallen seit Jahren die schönsten Wohnhäuser reihenweise der Spitzhacke zum Opfer und machen Platz für Mehrfamilienhäuser. Da wäre es naheliegend gewesen, dass auch die Finanzbehörde des Landes auf einen gewinnbringenden Grundstücksverkauf und Neubau in günstigerer Lage setzt. In der Tat standen vor fünf Jahren verschiedene alternative Grundstücke zur Diskussion, an die das Finanzamt hätte umziehen sollen. Zum Beispiel gegenüber des Bahnhofs Nußdorf oder ins Gewerbegebiet. „Aber wir wollten hier bleiben“, erinnerte Klaus Seifarth, der frühere Leiter, der 2013 die Leitung des Finanzamts Singen übernahm, am Rande des gestrigen Festakts.

Dass das Land letztlich Geld für die Sanierung locker machte, passierte „in einer Nacht- und Nebel-Aktion“, wie die Leiterin des Finanzamts Überlingen, Anette Schmermund, verriet. Überraschend seien ihnen auch Pläne für eine Aufstockung des Nebengebäudes präsentiert worden, womit eine Konzentration der vier auf zwei Standorte möglich wurde. Schmermund: „Wir fühlen uns hier außerordentlich wohl.“ Bürgermeister Matthias Längin erinnerte in seinem Grußwort daran, dass es zu Beginn der Bauphase „ein bisschen Reibung“ zwischen Baurechtsbehörde und Finanzbehörde gab, was den Erhalt der Bäume auf dem Grundstück betrifft. „Das Ergebnis“, sagte Längin, „finde ich überzeugend.“

Wie der Leiter des Landesamtes für Vermögen und Bau, Hermann Zettler, hervorhob, sei es dem Werben des hiesigen Landtagsabgeordneten Martin Hahn im Finanzausschuss des Landtags zu verdanken, dass das Geld für die Sanierung in den Haushaltsplan eingestellt wurde. Und offenbar hatte auch der frühere Amtsleiter Seifarth mit einer gewissen Hartnäckigkeit seinen Anteil daran, dass das Gebäude, das schon unter Beobachtung des Denkmalschutzes stand, den Überlingern erhalten bleibt. Schmermund würdigte ihren Vorgänger unter großem Applaus der Belegschaft: „Klaus Seifarth hat sich um das Finanzamt in Überlingen verdient gemacht.“

Die beiden Gebäude für das Finanzamt Überlingen liegen in der Mühlenstraße 26 und 28. Sie wurden 1964 gebaut und jetzt von Grund auf saniert. Auf dem Grundstück mit einer Fläche von 4900 Quadratmetern standen drei Gebäude, zuletzt wurde eines abgerissen, um Parkplätze zu schaffen. Als vierten Standort, beziehungsweise Ausweichfläche für die Bauzeit, nutzte die Behörde Räume der Sparkasse. Nun wurden alle Büros für die rund 130 Mitarbeiter in den beiden sanierten Gebäuden konzentriert, auf einer Nutzfläche von fast 3000 Quadratmetern.