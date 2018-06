Überlingen Starkregen und Hangrutsch, ein Blitzeinschlag: Rettungskräfte waren in Überlingen bei zehn Einsätzen

Aquaplaning und Hangrutsch, Unfälle, Schwerverletzte: Der Starkregen am Freitagabend bei Überlingen verlangte von den Rettungskräften alles ab.

Auf der Bundesstraße 31-neu zwischen Stockach und Überlingen hat ein Fahrer bei Starkregen am frühen Abend die Kontrolle über sein Auto verloren. Sein Auto schleuderte, touchierte erst einen Sattelzug, stieß dann mit einem Auto zusammen und prallte frontal auf ein anderes Fahrzeug. Es gibt drei Schwerverletzte und einen Leichtverletzten. Die B 31 war zeitweise vollständig gesperrt.

Erschwerend kam hinzu, dass an der Tierheimkreuzung ein Erdrutsch die Auffahrt blockierte und Wasser die Fahrbahn überschwemmte. Die Feuerwehr schaffte es mit vereinten Kräften, die Fahrbahn von Schlamm und Wasser zu befreien.

An der Burgbergschule Überlingen war zunächst unklar, ob am Freitagabend im Zirkuszelt eine Aufführung von Kindern stattfinden kann. Denn Regen lief durchs Zeltdach. Sie fand statt. Nach dieser Wackelpartie hofft die Schule nun auf besseres Wetter für die beiden für Samstag geplanten Aufführungen.

Insgesamt kam es zu neun unwetterbedingten Feuerwehreinsätzen im Gemeindegebiet von Überlingen, teilte die Feuerwehr mit. Größerer Schäden blieben glücklicherweise aus. Den ersten Alarm erreichte die Feuerwehr Überlingen um 17.33 Uhr. Besorgte Anrufer meldeten über die Rettungsleitstelle, dass Wassermassen am Münsterplatz nicht mehr selbstständig ablaufen können und drohen in die umliegenden Gebäude einzudringen. Den Einsatzkräften gelang es nach Feuerwehrangaben, den Ablauf freizulegen und die Wassermassen über die Kanalisation abfließen zu lassen. Nur kurze Zeit später erfolgten weitere Einsatzalarme für die Feuerwehr Überlingen. So drang unter anderem im Überlinger Teilort Bambergen, Wasser in zwei Gebäude ein. Nach der Erkundung der Einsatzkräfte vor Ort, war jedoch nur bei einem Gebäude im Gröber ein Eingreifen der Feuerwehr erforderlich. Ebenfalls wegen eines Wassereinbruchs wurde die Einsatzabteilung Stadt in das Überlinger Industriegebiet alarmiert. Mit Hilfe der Drehleiter konnten die Floriansjünger den Abfluss an der Dachrinne wieder freimachen, sodass das Wasser wieder abfließen konnte und nicht mehr in das Gebäude eindrang.

Auf dem Bruderhof schlug ein Blitz in eine Pappel ein, und ließ mehrere Bäume umstürzen, sowie Äste abbrechen. Da hier jedoch glücklicherweise keine weitere Gefahr ausging, da sich die Bäume auf einer privaten Wiesenfläche befanden, war hier kein Eingreifen der Feuerwehr erforderlich.

An der Reutemühle musste das Stauwehr nach den heftigen Regenfällen durch die Feuerwehr geöffnet sowie am Kreisverkehr im Industriegebiet, in Höhe des Autohauses Canic der Ablauf freigelegt werden, da die Wassermassen nicht mehr selbstständig abfließen konnten.

Ebenfalls überflutet und mit Schlamm -und Geröllmassen verschmutzt wurde die B31 im Bereich der Auffahrt Tierheimkreuzung. Hier säuberten die Einsatzkräfte des Ausrückebereichs West gemeinsam mit Mitarbeitern der Straßenmeisterei die Straße. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die B31 in Fahrtrichtung Stockach kurzzeitig gesperrt werden. Hierbei kam es zu kleineren Rückstaus.