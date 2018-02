Überlingen Stadtverwaltung Überlingen bastelt Konzept zur Steuerung der Veranstaltungs-Flut

Mit den Vergaberichtlinien soll der der Druck auf die Innenstadt verringert werden. Die Mitglieder des des Ausschusses für Bildung und Kultur sind uneins über Grundprinzip.

Mit einem Veranstaltungskonzept als rechtlich bindende Satzung will die Stadt sich eine Steuerungsmöglichkeit und zugleich juristische Absicherung für die Genehmigung oder Nicht-Genehmigung von beantragten Veranstaltungen schaffen. Der Druck auf die attraktiven öffentlichen Räume der Überlinger Innenstadt sei riesig, darin waren sich Oberbürgermeister Jan Zeitler und Dagmar Schaupp vom Amt für öffentliche Ordnung in der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Kultur einig. Schaupp habe alle Mühe, die Flut von Anfragen zu bearbeiten und zu bewerten. Im öffentlichen Raum hat sie derzeit keinerlei Handhabe, um unerwünschte Events abzulehnen. Denn nach Paragraph 16 des Straßengesetzes könne eine Sondernutzung nur dann verweigert werden, wenn Behinderungen des Verkehrs plausibel gemacht werden könnten, erklärte Schaupp. "Wir haben bisher kein Regelungsinstrument, um Qualitätsansprüche einfordern zu können", betonte OB Zeitler bei der Beratung des Entwurfs, der im März im Gemeinderat beschlossen werden soll. "Unser Ziel muss es sein, dass wir unsere wertvollen Fläche auch mit einer gewissen Qualität ausstatten." Reine Verkaufsveranstaltungen hätten hier auch mit Blick auf die Touristen nichts zu suchen.

Gemeinsam mit Jürgen Jankowiak von der Überlingen Marketing und Tourismus GmbH (ÜMT) hat Dagmar Schaupp das Konzept erarbeitet, das nach Aussagen der Verfasser in der Region kein Vorbild hat. "Wir mussten uns hier an Beispielen aus Bayern und Nordrhein-Westfalen orientieren", erklärte Jankowiak, "und haben quasi ein Stück Neuland betreten." Auch aus Sicht des Stadtmarketings sei es wichtig, hier eine klare Linie zu haben, betonte Jankowiak: "Wir wollen neue Veranstalter von Anfang auf die Rahmenbedingungen und unsere Vorstellungen hinweisen, welche Flächen es gibt und was dort stattfinden kann."

Weitgehender Konsens herrschte zwischen Ausschuss und Verwaltung über den Handlungsbedarf und die Etablierung von Steuerungsoptionen. Nicht ganz einig war man sich über das restriktive Grundprinzip. Viele Anfragen mit einer Art "Firewall" zunächst einmal abzublocken, wie es Stadtrat Ulf Janicke (LBU/Grüne) formulierte, um anschließend bei großem kommunalem und öffentlichem Interesse einzelnen Events per Ratsbeschluss eine "Wild Card" zu erteilen, schien vielen auf den ersten Blick nicht der beste Weg. Auch Günter Hornstein (CDU) betrachtete dies zunächst als zu bürokratisch und nicht das richtige Signal. "Wir begrüßen das Konzept", bekräftigte er, fragte sich aber zugleich, "ob man tatsächlich so ins Detail gehen muss." In Frage stellte Hornstein auch, ob – wie vorgesehen – Sportveranstaltung auf der Hofstatt grundsätzlich untersagt werden sollten.

Doch mit ihren Erläuterungen konnten Dagmar Schaupp und Raphael Wiedemer-Steidinger weitgehend überzeugen, dass das gewünschte Steuerungsinstrument mit dieser Strategie rechtssicher zu gestalten sei. "Ohne ein solches Konzept gilt der Grundsatz der Gleichbehandlung", betonte "Wenn wir unsere Negativ-Aufzählungen wegnehmen, heißt das für alle zunächst: Sie dürfen." Skeptisch ist Wiedemer-Steidinger, ob eine Begrenzung der Anzahl gerichtsfest und nicht dem Vorwurf der Willkür ausgesetzt wäre. "Daher gehen wir den umgekehrten Weg: Wir schränken ein und lassen punktuell zu." Mit der Struktur des Konzepts erreiche man eine verwaltungstauglichen Lösung sowie das Kernziel der Beschränkung auf wünschenswerte Veranstaltungen und habe dennoch im Einzelfall ein Gestaltungspotenzial durch Beschlüsse in den Gremien. Einige Ungereimtheiten im Entwurf sollen bis zum Beschluss im Gemeinderat noch beseitigt werden.