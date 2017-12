Überlingen Stadtarchivar beleuchtet Bedeutung des Spital- und Spendfonds

Was der heilige Nikolaus und der Spitalfonds Überlingen gemeinsam haben, das beleuchtete Stadtarchivar Walter Liehner in einem Vortrag.

Was haben die Nikolaustage, was hat Sankt Nikolaus mit dem Überlinger Spital und mit dem Spital- und Spendfonds zu tun? Diese mögliche Frage der Zuhörer beantwortete Archivar Walter Liehner gleich vor seiner Darstellung der Historie dieser für die Stadt so bedeutenden Einrichtung. "Der Nikolaus ist ein sehr freigiebiger Mensch", beschreibt Liehner eine gemeinsame Eigenschaft. Auch dem Überlinger Spital sei im 16. Jahrhundert vom lateinischen Chronisten Tibianus eine "Freigiebigkeit ohnegleichen" attestiert worden. Insbesondere die Aufopferung für Arme, Kranke und Waisen sei "mustergültig", hieß es da.

Wobei die Fürsorge der bürgerlichen Stiftung in der mittelalterlichen Standesgesellschaft durchaus unterschiedlich gehandhabt wurde gegenüber ausgewiesenen Bürgern und armen Landarbeitern. Gerade dies führte in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts zur Gründung des Spendfonds, der auch den Ärmsten zugutekommen sollte. Erst 1869 wurden die beiden Stiftungen quasi zusammengeführt zum heutigen Spital- und Spendfonds.

Als Begründer des Heilig-Geist-Spitals sind Ursula und Heinrich Bubo überliefert, die man auch in dem Wandrelief beim Altenheim St. Franziskus vermutet. Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Spitalfonds im Jahr 1264 mit einem Verkauf der Reutehöfe. In den folgenden Jahrhunderten sollte er sich zu einem Ort christlicher Nächstenliebe, aber auch zu einem Herrschaftsinstrument und potenten Wirtschaftsunternehmen entwickeln.

Der heute Stiftungszweck wurde wohl nach dem Zusammenschluss von Spital- und Spendfonds im Geist der mittelalterlichen Gründungen schriftlich festgehalten. Nach der heutigen Satzung dient die Stiftung "gemeinnützigen, sozialen, mildtätigen und kirchlichen Zwecken in Überlingen. Der Stiftungszweck ist die Versorgung armer, kranker und alter Einwohner." Die Stadt ist dabei quasi Sachwalter der Stiftung, die über zahlreiche Immobilien und Grundstücke verfügt, insbesondere wertvollen Waldbesitz. Der Gemeinderat ist zugleich Stiftungsrat und fällt Entscheidungen, die dem formulierten Zweck direkt oder indirekt genügen müssen.

Der 30-Jährige Krieg und dessen Folgen hatten vorübergehend zu einem Ausbluten der Spitalstiftung geführt, da die Stadt in ihrer finanziellen Not immer wieder darauf zurückgriff. Erst im 19. Jahrhundert kam sie wieder zu neuer Blüte und erstellte repräsentative Immobilien, die das Stadtbild bis heute prägen. 1883 wurde auch das erste eigenständige Krankenhaus in der Ulrichstraße errichtet, das 1960 an den jetzigen Standort verlegt wurde. Ein Sonderhieb in den spitälischen Wäldern reichte damals aus, um die neue Klinik schuldenfrei zu finanzieren.

Dass der Spital- und Spendfonds nun wieder die Initiative ergreife und ein neues Zentrum für Altenpflege plane, sei besonders erfreulich, erklärte Stadtgeschichtler Liehner. Er räumte auch offen ein, dass er bisweilen von einem "Spitalmeister" träume vom Schlage des Verwalters Konstantin Vanotti im 19. Jahrhundert, der vorrangig Wohl und Wehe der Stiftung im Auge haben könne und ebenbürtiger Partner der Stadt sei.