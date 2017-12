Überlingen St.-Johann-Turm: Ein Gebäude voller Musik und Geschichte

Der St.-Johann-Turm ist nicht nur der mächtigste erhaltene Wehrturm Badens, sondern seit 30 Jahren auch Heimat des Spielmanns- und Fanranzugs der Freiwilligen Feuerwehr. In 11.000 Arbeitsstunden haben ihn die Musiker ehrenamtlich renoviert. Zur Landesgartenschau soll der Turm wieder mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rücken.

Einst half er, die Belagerung Überlingens durch die Schweden abzuschmettern. Dann versank er für mehr als 300 Jahre im Dornröschenschlaf, mitsamt dem dazugehörigen St.-Johann-Graben. Während der St.-Johann-Turm in den 1980er Jahren vom Spielmanns- und Fanfarenzug der Feuerwehr ausgebaut und mit Leben gefüllt wurde – seit 30 Jahren proben die Musiker hier – ist der Graben am Fuße des Turms weiterhin verwildert. Lediglich ein kleiner Trampelpfad zeugt davon, dass sich der eine oder andere Fußgänger ab und an hierher verirrt. Das soll sich zur Landesgartenschau ändern: Dann soll der Graben im Schatten des St.-Johann-Turmes, eines wichtigen Zeugen der Überlinger Geschichte, neu erblühen und zum Verweilen einladen.

Stolz steht er da, der gewaltigste erhaltene Befestigungsturm Badens, 15 Meter im Durchmesser und mit 3 Meter starken Wänden. Er gehört zu den ältesten erhaltenen Teilen der Überlinger Stadtbefestigung, bildet den nordöstlichsten Eckpfeiler der Stadt. In einer Urkunde König Rudolfs I. vom 13. Mai 1282 ist er erwähnt, allerdings trug er da noch nicht seinen heutigen Namen, sondern es ist die Rede vom "turm der burger, der hinder der brueder hove stat". Heißt: Turm der Bürger, der hinter dem Hof der Brüder (d.h. der Johanniter) steht. Denn die hatten auf dem sogenannten St-Johann-Buckel am Rande der Stadt eine Kommende gegründet. Nach den Johannitern wurde der Turm dann im späten Mittelalter benannt, als er komplett neu errichtet worden war. In Ratsprotokollen steht: "am Montag nach Trinitatis (Dreifaltigkeits-Sonntag) anno 1522 an dem Thurn zu Sant Johans (sei) der erste Stein gelegt worden."

Gefeiert wurde das mit einem Umzug der Überlinger Buben im Alter von bis zu zehn Jahren, in Begleitung des Bürgermeisters, den sieben Zunftmeistern und dem Stadtschreiber durch die Stadt und den Graben hinauf.

Der Neubau umfasste drei Stockwerke. Seine jetzige Höhe von rund 38 Metern erhielt der Turm erst 1633. Vermutlich wollte sich die Stadt so auf das nunmehr absehbare Übergreifen des uns als 30-jährigen bekannten Krieges nach Süddeutschland vorbereiten. Die Schießscharten im Turm waren mit Kanonen bestückt, was sich bei der Belagerung der Stadt durch den schwedischen Generalfeldmarschall Gustav Graf Horn im Jahr 1634 auszahlte. Als die Schweden am 27. April in der Gegend ums Hölltor (beim heutigen Hotel Ochsen) zu stürmen begannen, wurden sie sowohl vom St.-Johann-Turm als auch von einer in den Mantelhafen hereinfahrenden Flotte unter Artillerie-Feuer genommen. Nachdem er seine wichtige Aufgabe erfüllt hatte, wird es in den Geschichtsbüchern ruhig um den St.-Johann-Turm.

Neues Leben wurde ihm erst Ende des 20. Jahrhunderts eingehaucht: Als die Stadt den Turm im Jahr 1983 einer Außensanierung unterzog, machte man sich Gedanken, wie der Turm genutzt werden könnte. Der Spielmanns- und Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr Überlingen suchte schon lange eine geeignete Unterkunft. Und so einigte man sich: Die Musiker, unter denen fast alle Handwerksberufe vertreten waren, übernahmen den arbeitsintensiven Innenausbau selbst, und die Stadt im Gegenzug den größten Teil der Materialkosten. Von 1985 bis 1988 opferten aktive und passive Mitglieder des Spielmanns- und Fanfarenzugs ihre Freizeit für den Ausbau.

"Das war großartig, was da geleistet wurde: neben dem eigentlichen Beruf, dazu den Proben, die ab 1987 dann auch im Turm stattfanden, und den Auftritten des Spielmannszugs leisteten die Mitglieder in diesen drei Jahren 6 500 Stunden. Und das war teilweise schwerste körperliche Arbeit", erzählt Tobias Mezger, Tambourmajor und musikalischer Leiter des Spielmanns- und Fanfarenzugs.

Vorsitzender Alexander Schurr hat damals als Jugendlicher mitgeholfen. Er erinnert sich an die knochenharte Arbeit. "Nachdem die Zwischendecken eingebaut waren, mussten diese mit 20 Tonnen Sand gefüllt werden. Die schleppten wir eigenhändig die Treppen hinauf", erzählt er. "Und der Bauschutt wurde natürlich in umgekehrter Richtung abtransportiert." Eine andere Arbeit, an die er sich mit Grausen aber auch Stolz erinnert, war das Reinigen der Innenseiten der dicken Turmwände. Wie viel Dreck und Spinnweben sich im Laufe der Jahrhunderte in alten Gemäuern ansammeln, lässt sich heute noch in den beiden unteren Stockwerken des Turmes nachvollziehen – denn die wurden bislang nicht von innen saniert. Dafür aber das Dachgeschoss, das in den Jahren 2006/2007 ausgebaut wurde. Dieses bietet den derzeit 41 aktiven und 45 passiven Musikern nun nicht nur eine schöne Innenansicht, sondern auch einen fantastischen Ausblick auf die Stadt.

Tobias Mezger sagt, im St. Johann-Turm stecken mittlerweile 11 000 Stunden ehrenamtliche Arbeit des Spielmanns- und Fanfarenzuges. Damit das auch in der fernen Zukunft nicht in Vergessenheit gerät, wurde in der Turmstube hinter der Wand eine Kapsel eingemauert, die Informationen über die Art und Dauer der Arbeiten enthält, und eine Dokumentation, wer bei der Sanierung geholfen hat. "Wir sind schon stolz auf unsere Arbeit. Dass wir das alte Gemäuer für uns erschlossen und nach Jahren der Arbeit so eingerichtet haben, dass es uns den optimalen Platz für Proben und Zusammensein bietet. Der Turm ist ein wichtiger Teil unserer Identität." Die Stadt, als Eigentümerin des Turmes, profitiert von dieser Lösung nicht zuletzt, spart sie dadurch doch Instandhaltungskosten.

Zukünftig soll der historische Turm auch in der Öffentlichkeit mehr Beachtung finden. Der verwilderte St.-Johann-Graben ist nämlich Teil der Grünvernetzung, die bis zur Landesgartenschau 2020 umgesetzt werden soll. Roland Leitner, Geschäftsführer der LGS GmbH, erklärt: "Wir arbeiten intensiv an der Lösung, bis zur Landesgartenschau den St.-Johann-Graben aus seinem Dornröschenschlaf zu wecken." Hier sollen dauerhaft schöne Grünflächen entstehen, eine kleine Bühne sei geplant, die auch über das Ausstellungsjahr hinaus genutzt werden soll. Zudem sei ein Höhenweg, der den St.-Johann-Graben mit dem Sandbergweg verbinden soll, in Planung. "Im Schatten der historischen Stadtmauer und des St- Johann-Turmes wird dieser Ort natürlich einen ganz besonderen Charme versprühen", so Leitner. "Dieses Projekt liegt in unserer Priorisierung ganz weit oben."