Überlingen Sportanlage in Überlingen wird runderneuert

Die Kunststofflaufbahn der Sportanlage Ob den Mühlen erhält einen neuen Belag. Der Rasen wird im Retopping-Verfahren verdichtet.

Komplett runderneuert und modernisiert wird derzeit die Sportanlage Ob den Mühlen mit ihrem Rasenplatz, der Rundlaufbahn und den weiteren Leichtathletikanlagen. Die Arbeiten haben schon während der Sommerferien begonnen, wie Markus Wolf vom Grünflächenamt der Stadt betont. Doch wird es noch einige Wochen in Anspruch nehmen, bis die umfangreiche Sanierung abgeschlossen sein wird. Dass die Schulen nicht ganz glücklich sein werden über die nächste Baustelle bei einer Sportanlage, die auch als Ersatz für die fehlende Halle genutzt wird, hatte Amtsleiter Rolf Geiger im April im Bauausschuss des Gemeinderats vorhergesagt. Eine optimale Terminierung sei schwierig, die Ferien reichten nicht aus und die Verlegung der neuen Kunststoffbahn sei sehr temperatursensibel. "Wir haben alle Betroffenen schon im Mai über die Baumaßnahmen informiert", betont Projektleiter Wolf: "Natürlich ist niemand besonders glücklich darüber. Doch wir sind überall auf Verständnis gestoßen."

Denn hier zu laufen oder gar zu sprinten, konnte gefährlich sein. Die riesigen Risse sind nicht zu übersehen im Kunststoffbelag, der bislang wasserdurchlässig war. "Man sieht, dass hier seit 30 Jahren nichts mehr gemacht worden ist", sagt Projektleiter Wolf bei einer Baustellenbesichtigung. "Die Maßnahmen sind überfällig." Selbst die Von-Mader-Straße parallel zum Sportplatz hatte keine richtige Oberflächenentwässerung. Bei starkem Regen spülte der Niederschlag die Erde der Böschung auf die Laufbahn. Was ihr sichtbar und dauerhaft zu gesetzt hat. Ein Schacht an der Straße wird dies künftig verhindern.

Ihrer eigentlichen Aufgabe nicht mehr nachkommen konnte die Ringdrainage zwischen Sportplatz und Laufbahn die jetzt erneuert und an die vorhandenen Saugrohre unter dem Rasen angeschlossen wird. Wie eine Befahrung mit Kameras zeigte, war sie an vielen Stellen verstopft oder gebrochen. Vor einem Dilemma stand die Verwaltung, da auf die Ausschreibung nur ein Angebot einging. "Doch angesichts der Entwicklung der Baupreise und insbesondere der Kosten für die Kunststoffbahn haben wir auf eine Aufhebung der Ausschreibung verzichtet", sagt Markus Wolf: "Sonst hätten wir noch einmal ein Jahr warten müssen und es wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit noch teurer geworden." Doch mit der Firma Kutter aus Memmingen konnte ein Betrieb gewonnen werden, der auf Sportplatz spezialisiert ist. Für rund 400 000 Euro werden nun neben der Laufbahn auch Kugelstoß-, Diskus- und Speerwurfanlage neu gebaut. Auch das Kunststoff-Kleinspielfeld für Hockey, Hand- und Volleyball wird erneuert.

Zudem wird der Rasen des Sportplatzes mit einem sogenannten Retopping-Verfahren "rekonstruiert". Das heißt, das Grün wird oben ganz knapp abgemäht, die Wurzeln bleiben erhalten. Mit einer neuen Einsaat wird der Rasen noch einmal verdichtet. Damit er künftig immer schön grün bleibt, auch an den besonders strapazierten Stellen, wird an sechs Positionen eine Beregnungsanlage installiert. Auch für die neue Kunststoff-Laufbahn wird eine 1,5 Zentimeter dicke neue Schicht aufgebracht, die künftig wasserundurchlässig sein wird. Geplant wurden die ganzen Maßnahmen von Katja Wessel vom Radolfzeller Büro "Sportbau – Architekten und Ingenieure".

Wobei eine Planung in einem so alten Bestand immer ihre Tücken habe, betont Markus Wolf vom Grünflächenamt. "Vor Überraschungen ist man da nie gefeit." Auf gute Witterung kann er auch nur hoffen. "Denn wir wollen das Projekt in diesem Jahr noch abschließen."

Ein Glücksfall

Selten findet man mitten in einem Wohngebiet eine so vielseitige Sportanlage. „Das ist ein idealer Standort, den es in dieser Form selten gibt“, sagt Sachgebietsleiter Markus Wolf vom Grünflächenamt der Stadt. Mit den Angeboten für Ballspiele und Leichtathletikdisziplinen sei dies ein echter Glücksfall. Von Erwachsenen, Kindern und Sportlern wird die für jeden zugängliche Anlage gleichermaßen gerne genutzt. Ja, eine ältere Anwohnerin nennt den Sportplatz sogar ein „Geschenk Gottes“. Es sei kein Tag vergangen, an dem sie die Anlage bei einem Besuch der Enkelkinder nicht aufgesucht habe. Da könnten sich alle austoben und hätten viel Spaß – groß und klein. Eröffnet worden war der Sportplatz „Ob den Mühlen“ schon am 26. Juni 1921 vom damaligen Bürgermeister Dr. Heinrich Emerich. Die Anlage sollte für fast 50 Jahre eine Heimstatt für die Fußballer des FC 09 Überlingen werden. (hpw)