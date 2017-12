Überlingen Spitälisches Gebäude an der Krummebergstraße: Ein Symbol für den Sanierungsstau

Noch gibt es keine weitere Nutzung für das spitälisches Gebäude an der Krummebergstraße. Thomas Blaser vom Helferkreis für Flüchtlinge appelliert seit März an die Stadt. OB Jan Zeitler verweist auf Denkmalschutzprobleme und erbitte noch etwas Zeit.

Überlingen – Wer mit offenen Augen durch die Stadt geht, der entdeckt immer wieder brachliegenden Wohnraum in älteren Gebäuden. Während an anderer Stelle händeringend nach Unterkünfte für sozial benachteiligte Bürger oder zur Anschlussunterbringung von anerkannten Flüchtlingen gesucht wird. So erging es auch Thomas Blaser vom Helferkreis für Flüchtlinge in Überlingen, der sich schon im März dieses Jahres – wenige Wochen nach Amtsantritt von Oberbürgermeister Jan Zeitler – an den neuen Rathauschef gewandt hatte. Im Gebäude Krummebergstraße 32 – es liegt an der Ecke zur Gradebergstraße – stünden schon seit vielen Jahren mehrere Etagen leer, obwohl sie aufgrund ihrer zentralen Lage zu Schulen und Kitas gerade für kinderreiche Familien bestens geeignet wären, informierte Blaser damals den OB. "Seit Jahren wird mir auf meine Anfragen entgegnet, es bestehe Renovierungsbedarf", schrieb der Überlinger Anwalt und Musiker: "Doch niemand sagt mir, warum die erforderlichen Arbeiten nicht in Angriff genommen werden." Er bitte den Oberbürgermeister, sich um dieses Anwesen zu kümmern.

Drei Monate geduldete sich Thomas Blaser und wartete vergeblich auf eine Rückmeldung, ehe er sich im Rathaus noch einmal in Erinnerung brachte. Die notwendigen Arbeiten hätten inzwischen längst erledigt sein können, erklärte er in seinem zweiten Brief vom 21. Juni. Durch nichts zu entschuldigen sei weder der "Renovierungstau" noch die Tatsache, dass trotz Wohnungsnot noch immer nichts unternommen werde. Ein drittes Mal appellierte Blaser am 20. Oktober an Zeitler, wies auf die Möglichkeiten zur Integration inmitten der Stadt hin, die besser sei als in Goldbach oder im Industriegebiet.

Zwar kannte Zeitler nach heutigem Bekunden die Situation längst. Eine Reaktion aus dem Rathaus kam allerdings erst, nachdem sich Thomas Blaser an die Integrationsbeauftragte Elke Dachauer mit der Bitte gewandt hatte, ihm den Rücken zu stärken, und dem Hinweis, sich aufgrund des großen öffentlichen Interesses an die Tageszeitung zu wenden. "Gerne hätte ich Ihnen in dieser Angelegenheit bereits dahingehend geantwortet, dass wir mit der Sanierung dieses im Eigentum des Spital- und Spendfonds Überlingen (nicht der Stadt Überlingen) befindlichen Gebäudes beginnen können, was leider noch nicht der Fall ist", schrieb Zeitler daraufhin an Blaser. Er habe "bereits in den ersten Monaten meiner Amtszeit – auch ohne Ihr Zutun – eine Besichtigung (dafür gibt es Zeugen) des Anwesens vorgenommen, um mich über den Gebäudezustand zu informieren." Ein Sanierungsgutachten liege vor, leider auch damit verbundene "denkmalschutzrechtliche Hürden". Der Sachverhalt stelle sich etwas komplexer dar, erklärte der OB und es handle sich nicht um eine einfache Gebäudesanierung.

"Mein Lieblingsgebäude ist die Krummebergstraße 32", griff Zeitler das Problem beim Thema Sanierungsstau vergangene Woche im Rahmen seiner Bürger-Lounge erstmals öffentlich auf. Es sei ein "wunderschönes Gebäude" und ein "Jammer", dass es im Moment noch leer stehe. "Wir haben den ersten Versuch gestartet, dies mit einer bekannten Baugenossenschaft gemeinsam zu entwickeln" erklärte Zeitler dazu. Dies habe aus Kapazitätsgründen nicht geklappt. "Dann haben wir diverse Architekten angefragt", berichtete der OB. Was er sinngemäß zu hören bekommen habe: "Prinzipiell schon, aber Denkmalschutz? Nein. Meine Auftragslage ist so, dass ich ohne Ende auf der grünen Wiese baue. Warum soll ich mir den Denkmalschutz antun?"

Doch sei die Stadt im Gespräch mit einer Firma, die sich auf Denkmalschutz spezialisiert habe. "Und ich möchte dieses Gebäude so schnell wie möglich saniert wissen." Zudem gebe es schon "tolle Nutzungskonzepte, wer dort unterkommen könnte". Es gebe freie Träger, die Jugendlichen gerne städtisches Wohnen in Gruppen ermöglichen wollten, während diese ihre Ausbildung in städtischen Geschäften absolvierten. "Das möchte ich gerne umsetzen. Doch ich brauche noch ein bisschen Zeit, um das Gebäude zu ertüchtigen." Wie lange es dauern könnte, dazu schwieg er.

Flüchtlingsunterbringung

Die Stadt stehe mit 67 Personen im Soll, hatte Oberbürgermeister Jan Zeitler vor wenigen Wochen die Situation bei der Unterbringung anerkannter Flüchtlinge geschildert. Weitere würden der Stadt spätestens 2018 zugewiesen, betonte er im Zusammenhang mit den geplanten Gebäuden am Schättlisberg, wo die Stadt noch auf die Baugenehmigung wartet. Eine syrische Flüchtlingsfamilie hält die Stellung im spitälischen Gebäude an der Krummebergstraße. Es hätte hier auf vier Etagen Platz für mehr Menschen. Doch harrt das denkmalgeschützte Haus seit mehreren Jahren einer Sanierung. (hpw)