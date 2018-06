Überlingen Spendenziel doch noch erreicht: DAV kann Planungen für die Kletterhalle vorantreiben

50.000 Euro hatte sich der Alpenverein zum Ziel gesetzt, als er vor drei Monaten eine Crowdfunding-Aktion für den Bau eines Vereins- und Kletterzentrums startete. Lange Zeit sah es so aus, als wäre diese Summe nicht erreichbar. Der Sektionsvorsitzende Klaus Haberstroh kündigte gar an, das ganze Projekt zu stoppen, sollte die Spendenbereitschaft so gering bleiben – eine Drohung, die offenbar gefruchtet hat.

Die Erleichterung bei der Sektion Überlingen des Deutschen Alpenvereins (DAV) ist groß: Die Planung für den Bau eines Vereins- und Kletterzentrums kann weitergehen. Mit Ablauf der Crowdfunding-Aktion am Donnerstagabend wurde das angepeilte Ziel von 50 000 Euro doch noch erreicht. Nachdem die Spendenaktion im Internet nur sehr schleppend angelaufen war und der Sektionsvorsitzende Klaus Haberstroh aufgrund der mangelnden Unterstützung sogar gedroht hatte, das Projekt zu stoppen, hat die Spendenbereitschaft in den vergangenen Wochen deutlich zugenommen. Bereits eine Woche vor Ende der Sammelaktion im Internet war das Ziel doch noch erreicht. Letztlich sind genau 52 786 Euro zusammengekommen, gespendet von 291 Bürgern.

"Ein ganz großes Dankeschön an alle, die uns unterstützen", sagt Klaus Haberstroh. Zwar sind die 52 000 Euro angesichts der kalkulierten Baukosten von 1,7 Millionen Euro nur ein kleiner Beitrag, für den Sektionsvorsitzenden ist das Erreichen des Spendenziels dennoch "ein großer Schritt" – vor allem, weil dies zeige, dass ein Interesse an der Kletter- und Boulderhalle bestehe. "Wir hätten uns sonst fragen müssen, für wen macht man das eigentlich", sagt Haberstroh, der die Unterstützung vor allem auf die vielen persönlichen Gespräche zurückführt, die die Mitglieder des DAV in den vergangenen Wochen mit den Bürgern bei Aktionen in der Stadt geführt haben. "Wir haben viel Rückhalt von den Menschen erfahren."

Noch fehlen 100 000 Euro

Der Vorsitzende ist zuversichtlich, dass die Sektion die Investitionslücke von 200 000 Euro – 300 000 Euro finanziert der Verein aus Rücklagen, 400 000 erhält er durch Fördermittel, 800 000 sollen über einen Kredit getilgt werden – füllen kann. Schließlich sind mit der Crowdfunding-Aktion und anderen Spenden von Bürgern, Firmen und einer Stiftung etwa 100 000 Euro zusammengekommen. "Wir sind auf einem guten Weg." Über weitere Werbeaktionen und die direkte Ansprache von Firmen will der Verein die restlichen 100 000 Euro zusammenbekommen.

Außerdem hofft der DAV, "dass wir von der Stadt Unterstützung bekommen", so Haberstroh. Er denkt dabei etwa an Infrastruktureinrichtungen und Parkplätze, die die Stadt beim Bau des neuen Schulcampus auch dem DAV zur Verfügung stellen könnte. Als Nächstes will der Verein eine Bauvoranfrage für das Gelände im Bereich des jetzigen Schulparkplatzes an der St.-Johann-Straße stellen. Die Stadt hatte zugesagt, dieses zu einem Erbpachtzins von vier Prozent zur Verfügung zu stellen. Noch sind die Verträge aber nicht unterschrieben.

Wer den DAV beim Bau des Vereins- und Kletterzentrums untestützen möchte, kann dies mit einer Spende auf ein Konto der Volksbank Überlingen tun, IBAN: DE69 6906 1800 0014 1585 29