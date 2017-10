Überlingen Spendenaktion des Turnvereins angelaufen: Trommeln für die neuen Turngeräte

Der TV Überlingen finanziert die Ausstattung der neuen Turnhalle aus eigenen Mitteln, Ziel sind 300 000 Euro. Um dieses Ziel zu erreichen, muss noch Spendengeld eingesammelt werden, aktuell läuft eine Crowdfunding-Aktion.

Die Stadt hat sich Ende Juli für den Bau einer neuen Sporthalle auf dem Schulcampus entschieden. Ihr angegliedert ist eine Geräteturnhalle, die sowohl die Schulen als auch der Turnverein nutzen können. Die Stadt bezahlt die Halle, der Turnverein die Ausstattung mit Turngeräten. So lautet die Vereinbarung. Wie TV-Vorsitzender Roland Ruf nun mitteilte, läuft die Sponsorensuche auf Hochtouren.

Nach Berechnungen des Turnvereins (TV) kostet die Ausstattung mit Geräten und einer Schnitzelgrube, in der die Turner bei einem Sturz weich landen, rund 300 000 Euro. "Im Moment liegen wir bei 270 000 Euro", sagte Ruf. Zuschüsse vom Badischen Sportbund seien darin enthalten. Er sei zuversichtlich, dass die Lücke von 30 000 Euro noch gedeckt werden kann. Alleine 10 000 Euro, so das Ziel des Turnvereins, könnten über eine Crowdfunding-Aktion gesammelt werden. "Die Aktion läuft gut an", gab sich Ruf auch hier zuversichtlich. So liefen auf dem Konto innerhalb einer Woche 3645 Euro ein, weitere zehn Wochen läuft die Aktion. Wenn die 10 000 Euro in dieser Zeit nicht erreicht werden sollten, erhalten die Spender ihr Geld zurück. "Das ist das Prinzip von Crowdfunding", erklärte Ruf.

Der Turnverein sieht in einer Geräteturnhalle den großen Vorteil, die schweren Geräte nicht nach jedem Training abbauen zu müssen. Bislang fand ihr Training in Hallen statt, die auch für andere Sportarten genutzt wurden. Wie zeit- und kraftaufwendig der Auf- und Abbau ist, zeigt der Turnverein in einem Video auf der Spenden-Plattform. Und welchen Sinn hat eine teure Schnitzelgrube? "Mit ihr können die Schüler angstfrei die Elemente lernen" – einen Salto rückwärts vom Kasten beispielsweise. "Erst können sie sich in die Schnitzelgrube fallen lassen, dann auf der Superweichbodenmatte landen und zum Abschluss auf einem normalen Weichboden zum Stehen kommen."

Die Crowdfunding-Aktion läuft über eine Spendenplattform der Volksbank Überlingen. Sie steht im Internet unter der Adresse www.volksbank-ueberlingen.viele-schaffen-mehr.de/geraetturnhalle