Überlingen Spannende Kämpfe bei Newcomer Fightnight

Bei der Newcomer Fightnight im Thaiboxen im Dorfgemeinschaftshaus in Nußdorf bei Überlingen haben die Newcomer gezeigt, dass sie den Profis nicht nachstehen. Die 250 Zuschauer erlebten spannende Kämpfe, waren bei einer Entscheidung aber auch mit den Punktrichtern uneins.

Überlingen – Es ist die sechste Newcomer Fightnight gewesen, die das Team Muay Thai Gym Mendez auf die Beine gestellt hat. Noch vergangenes Jahr fand die Newcomer Fightnight in der ehemaligen Kapuzinerkirche statt. Dieses Jahr kehrte sie dorthin zurück, wo einst alles begann: im Dorfgemeinschaftshaus in Nußdorf. Eigentlich ist der Name Newcomer Fightnight nicht der richtige Begriff. Zwar sind einige Newcomer, also Anfänger, dabei. Aber gerade sie zeigten erstklassige Kämpfe und konnten, gemessen an der Spannung und der Stimmung im Saal, durchaus mit den Profis mithalten.

„Thaiboxen ist mittlerweile in Überlingen angekommen“, erklärte der Veranstalter Sebastian Harms-Mendez noch am Abend zufrieden. Doch dass es gute Kämpfe geben wird, hatte sich wohl nicht überall herumgesprochen: Mit 250 Zuschauern blieben einige Plätze in der Halle frei. Dagegen hatten einige Profis gute Kämpfe vorausgesehen und machten den Newcomern ihre Aufwartung. Obwohl sie nicht als aktive Kämpfer auf der Fightcard stand, saß im Publikum beispielsweise die für MG Sports Weingarten kämpfende Chanell Reinhardt, Deutsche Meisterin in der C-B-Klasse. Vom gastgebenden Muay Thai Gym Mendez waren die Europa- und Weltmeister Kübler, Epp und Schindele als Zuschauer und Betreuer zugegen.

„Der Abend endete, wie er begann“, sagte Moderator Reiner Jäckle nach dem letzten Kampf im Dorfgemeinschaftshaus: Der erste und letzte Kampf endete für die jeweiligen Kämpfer unentschieden, sodass es an diesem Abend nach den elf angesetzten Kämpfen nur neun Sieger gab.

Im neunten Kampf gab es eine umstrittene Entscheidung der Punktrichter, die Eugen Musikanski den Sieg sicherte. Das Publikum sah eher Dennis Rdach als Sieger: Nach anfänglichen Problemen bestimmte Rdach den weiteren Verlauf und forderte seinen Gegner Musikanski in dem harten Kampf fast bis zur Erschöpfung. Aber Rdach ging zwei Mal auf die Bretter und wurde angezählt, das entschied letztlich den Kampf 2:1 für Musikanski.

Im vorletzten Kampf des Abends hatte Markus Schwer, Cutman (medizinischer Erstversorger im Team Muay Thai Gym Mendez), seinen großen Auftritt: Dimitrios Sapanazidis, ebenfalls vom Team Muay Thai Gym Mendez, fügte seinem Gegner Dominik Ornig vom Frankers Fight Team eine Platzwunde über dem linken Auge zu. Schwer eilte zur Erstversorgung umgehend zu Hilfe: „Es wird untereinander geholfen“, sagte Markus Schwer. „Fair Play ist ganz wichtig.“ Er leistete solide Arbeit. Ornig konnte weiterkämpfen, war aber geschwächt. In der nächsten Rundenpause war Schwer wieder beim Gegner Ornig. Diesmal hatte er eine gebrochene Nase davongetragen. „Ich hab' ihn gefragt, ob er weitermachen will“, berichtet Schwere. Ornig gab auf Schwers Empfehlung hin auf.

Am Ende des Abends, als die Zuschauer schon gegangen waren, wurde Ornig im Dorfgemeinschaftshaus weiter durch Cutman Markus Schwer versorgt. Unter den Augen seiner Tochter Kristin Schwer säuberte er die Wunde. „Sie ist eine große Hilfe“, sagte Markus Schwer. Kristin Schwer hatte den Eröffnungskampf des Abends gegen Emilie Höpfner bestritten. Doch schon nach wenigen Sekunden wurde der Kampf etwas statisch, wie auch Markus Schwer feststellte.

Nach einem Deep hatte Kristin Schwer Probleme mit dem Fuß bekommen. Aber sie kämpfte weiter und holte ein Unentschieden raus. Cutman und Vater Markus Schwer versorgte nach dem Fight einen dicken Zeh seiner Tochter mit Eisspray. Sie humpelte, aber half noch mit, Ornig wieder fit zu machen. Erst nachts stellte man fest, dass der Ringzeh von Kristin Schwer gebrochen ist. Das sei normal, dass man den Bruch nicht gleich bemerkt habe, erklärte Markus Schwer später, „die sind voller Adrenalin.“

