Überlingen Sophia Mendez-Harms plant Bodensee Fight Night in Uhldingen-Mühlhofen

Die alleinerziehende, zweifache Mutter Sophia Mendez-Harms organisiert seit fünf Jahren die Bodensee Fight Night im Hintergrund. Gelernt hat sie den Beruf nicht, schafft es aber trotzdem die Großveranstaltung erfolgreich auf die Beine zu stellen.

Uhldingen-Mühlhofen/Überlingen – Fliegende Fäuste und schmetternde Fußkicks ziehen seit fünf Jahren rund 2000 begeisterte Boxfans zur Bodensee Fight Night. Um die Organisation, Planung, Vermarktung und Realisierung der Großveranstaltung kümmert sich nicht etwa eine Eventagentur. Hinter der Fight Night steht eine 31-jährige, alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern und drei Jobs: Sophia Mendez-Harms.

Veranstaltungsmanager zeichnen vor allem Organisationstalent, eine gehörige Portion Kreativität und Ehrgeiz aus. Auch Kommunikationsgeschick und Sorgfalt stehen oft im Anforderungsprofil von Veranstaltungskaufleuten. Wenn man Sophia Mendez-Harms nach ihren Stärken fragt, dann decken sich die Eigenschaften. Kein Wunder, denn die 31-Jährige hat den Beruf zwar nie gelernt, kümmert sich aber trotzdem erfolgreich um die Organisation der Bodensee Fight Night in Uhldingen-Mühlhofen in Eigenregie. Der Start vor fünf Jahren war holprig. "Wir sind damals einfach ins kalte Wasser gesprungen und haben es versucht. Am Ende ist da etwas ganz großes entstanden", sagt sie stolz.

Vor allem aus falschen Entscheidungen habe die Überlingerin gelernt: "Bei der ersten Fight Night hatten wir nach einer Stunde keine Getränke mehr, weil wir mit dem Ansturm nicht gerechnet hatten. Zum Glück war unser Lieferant schnell zur Stelle und hat nachgeliefert. Das hätte auch richtig in die Hose gehen können", erzählt sie mit einem verschmitzten Lächeln. Dieser Fehler würde ihr heute nicht mehr passieren.

Sophia Mendez-Harms kümmert sich nach eigener Aussage um alles, was um die Fight Night herum passiert. Nur für die sportlichen Aspekte seien andere zuständig. Früher hat die Überlingerin selbst Kämpfe bestritten, mittlerweile sei das Boxen aber nur noch ein Hobby, um sich fit zu halten. "Ich fühle mich in der Rolle hinter den Kulissen sehr wohl. Mir fehlt der Kampf im Ring eigentlich nicht", sagt Mendez-Harms. Sie organisiert den großen Kampfabend und erstellt die Schichtpläne für das Personal, gestaltet den Ringboden, die Werbeplakate, Eintrittskarten sowie Einzel- und Gruppenplakate der teilnehmenden Kämpfer. Die meisten Fotos der abgebildeten Boxer hat sie selbst geschossen. Nur die ausländischen Kämpfer schicken ihr im Vorfeld eigene Fotos zu. Die Affinität zur Fotografie entwickelte die Überlingerin schon als Heranwachsende. Das Basiswissen über Bildbearbeitungsprogramme hat sie sich als Jugendliche bei einem Arbeitskollegen ihres Vaters abgeguckt. "Wichtig ist halt, dass man dranbleibt und Eigeninitiative zeigt. Bei Dingen, die Spaß machen, fällt einem das leichter – ich bin da keine Ausnahme", sagt sie bescheiden.

Mendez-Harms zieht auch Sponsoren für die Fight Night an Land und akquiriert das Personal für den VIP- und Gastronomiebereich. Über die Jahre habe sich ein eingeschworenes Team gebildet, auf das sie sich verlassen könne und das ihre Arbeit erleichtere. Neben organisatorischen Fähigkeiten und Durchsetzungsvermögen ist alut der 31-Jährigen vor allem eine intakte Gruppe und klare Arbeitsteilung wichtig. Seit Mendez-Harms 16 Jahre alt ist, steht sie hinter der Theke und hat schon in vielen Bars in der Region Getränke verteilt – darunter das Café Walker in Überlingen und die Bar Sky33 in Friedrichshafen. "Die Erfahrungen kann mir keiner nehmen und kommen mir bei der Fight Night zu Gute."

Sophia Mendez-Harms ist zwar die Ehefrau von Sebastian Mendez-Harms, Besitzer des Muay Thai Gym in Überlingen und Veranstalter der Fight Night, vor einigen Monaten haben sich die beiden jedoch getrennt. Für die 31-Jährige aber kein Grund, sich von der Boxveranstaltung zu verabschieden. Das Ehepaar arbeitet weiterhin gemeinsam professionell und freundschaftlich an dem Projekt. "Wir gehen an die Fight Night zusammen ran. Sebastian ist eher der, der nach vorne stürmt und aufs Gas tritt. Ich bin da eher zurückhaltender. Wir ergänzen uns gut", sagte sie.

Die Fight Night ist nicht das einzige Projekt, an dem Mendez-Harms tüftelt. Derzeit arbeitet sie als Pflegeassistenz – manchmal bis zu 26 Stunden – und kümmert sich um ihre beiden Kinder. Auf die Frage, wie sie die Fight Night, die Pflegestelle und ihre Kinder unter einen Hut bekommt, sagt sie: "Gute Organisation ist eben alles. Ich kenne meine Belastungsgrenze und wenn die erreicht ist, dann gönne auch ich mir mal eine Pause."

Fight-Night

Der Kartenvorverkauf für die Bodensee Fight Night am 24. März hat bereits begonnen. Diesmal stehen drei Titelkämpfe und zwölf Superfights auf dem Programm. Acht Kämpfer vom Muay Thai Gym Mendez sind dabei, darunter Veranstalter Sebastian Harms-Mendez. Um den Titel des Europameisters werden Sebastian Harms-Mendez und Phillip Nagel kämpfen. Den Intercontinental-Titelkampf liefern sich Thomas "the Gun" Schindele und Nicolae Ginsari. Alexander Epp und Jan Kaffa werden sich um den Weltmeistertitel streiten.

Karten für die Boxveranstaltung gibt es im O2-Shop in Überlingen, Münsterstraße 21, für 30 Euro auf der Tribüne mit freier Platzwahl, oder für 60 Euro mit nummerierten Sitzplätzen auf der Ringside-Tribühne. An der Abendkasse werden 35 oder 65 Euro verlangt. Zudem können auf Anfrage auch VIP-Tische reserviert werden. Informationen auf der Homepage des Veranstalters www.muaythaigymmendez.jimdo.com oder unter der Telefonnummer 0 17 6/7 28 44 41 3.