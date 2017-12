Überlingen So überstehen Tiere Silvester leichter

Damit Ihre Schützlinge keinen Herzinfarkt bekommen und nicht unter dem Lärm der Knallerei zum Jahreswechsel leiden müssen. Fachleute und erfahrene Tierhalter aus der Region geben Tipps.

Finger weg von Knallern und Raketen: Diesen Vorsatz kann man bereits vor dem Neuen Jahr umsetzen. Wild- und Haustiere werden es danken. Denn es ist alle Jahre wieder dasselbe: Erschreckt durch den ungewohnten und immensen Lärm an Silvester, sind manche Vierbeiner tagelang verängstigt oder laufen davon. Wie können Tierhalter den Stress für ihre Schützlinge reduzieren? Tierhalter und Menschen, die sich professionell um Tiere kümmern, geben Tipps und berichten von ihren persönlichen Erkenntnissen.

Tierarzt Dr. Bernhard Stark bezeichnet die Furcht vor Silvesterkrach als Angststörung: "Die meisten Hunde, die sich vor Böllern ängstigen, haben auch Angst vor Gewittern und anderen Lärmquellen. Diese muss langfristig behandelt werden." Das kann mit verhaltenstherapeutischen Methoden erfolgen, wie mit einer Lärm-CD mit Gewitter und Silvesterböllern. Damit könne man das Tier positiv konditionieren. Bis die erwünschte Wirkung einsetzt, könne es jedoch dauern: Monate oder gar Jahre. Bei Hunden, deren Angst extrem ausgeprägt sei, könne man Psychopharmaka mit dem Gewöhnungstraining koppeln. Von alternativen Mitteln hält der Tierarzt wenig: "Die Verabreichung von Globuli und Bachblüten ist völlig sinnlos und es ist erwiesen, dass es keinerlei Wirkung hat."

Katzen zu beruhigen, sei extrem schwierig. Hier rät der Tierarzt beispielsweise zu Pheromonen, Botenstoffe zur Informationsübertragung, was zu Wohlbefinden führe. Diese könne man mittels Spray oder einem Zerstäuber an der Steckdose verbreiten. Die Botenstoffe enthalten Substanzen, die in der Muttermilch vorkommen. "Bei manchen Tieren funktioniert das ganz außerordentlich." Seinem eigenen Hund gibt der Tierarzt ein leichtes Beruhigungsmittel.

Nicht nur Hunde oder Katzen werden durch die Knallerei gestresst: Wilma Jegler vom Tierschutzverein Überlingen erinnert auch an Kleintiere wie Meerschweinchen und Vögel. Deren Gehege oder Käfig solle man abdunkeln und vom Fenster abrücken, damit sie die grellen Blitze nicht sehen. Im Freien gehaltene Kaninchen solle man zusätzliche Versteckmöglichkeiten bieten und Katzen mit Freigang am besten an Silvester im Haus lassen, spätestens ab spätnachmittags. "Wichtig ist auch, dass die Tiere gekennzeichnet und registriert sind", empfiehlt die Tierschützerin. So ließen sich Halter viel leichter aufspüren. Wilma Jegler warnt vor weiteren Gefahren: "Durch Stress und Panik rennen Tiere auch in Autos." Das sei für beide Seiten sehr gefährlich. Hunde sollte man schon Tage vor Silvester nur an der Leine führen und die Tiere mit gewohnten Ritualen und dem üblichen Tagesablauf ablenken, sie in Ruhe lassen.

Jegler bittet, Feuerwerk nicht am Waldrand oder in Parkanlagen abzuschießen: "Das verängstigt Wildtiere, die sehr empfindlich auf laute Geräusche reagieren, sowie Tiere auf Bauernhöfen. In Panik geratene Pferde und Rinder brechen auf der Weide durch. Viele Menschen handeln hier einfach oft aus Gedankenlosigkeit."

Gerda Heckler aus Aufkirch versucht auch andere Gefahren auszuschließen: Sie prüft, ob die Tore zur Scheuer, in der Heu und Stroh lagern, geschlossen sind, damit kein noch glimmender Feuerwerkskörper in die Scheune zischt.

Glück hat, wer wie Antje Ekert einen Hund hat, der überhaupt nicht ängstlich ist – aber bei dem es ein Problem anderer Art gab: "Der Hund, den wir vor Sandy hatten, ist den Böllern hinterhergejagt und wollte sie uns immer bringen."

Die Angst der Tiere am besten ignorieren