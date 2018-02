vor 1 Stunde Stefan Hilser Überlingen Skizze zu einem denkbaren Standort für die Eisbahn liegt nun auf Zeitlers Tisch

Die Diskussion um einen Standort für die Eisbahn "ÜB on Ice" hält ungebrochen an. Der OB will sich vorerst zwar nicht mehr öffentlch äußern, er korrigierte in einer Facebook-Debatte aber Bahnbetreiber Weigelts forsche Äußerungen.