Überlingen Seepferdchen für junge Flüchtlinge

Sieben geflüchtete Kinder lernen in der Bodensee-Therme schwimmen und erleben ein wichtiges Erfolgserlebnis für die Zukunft. Einen geeigneten Schwimmlehrer zu finden, war aber gar nicht so einfach.

Diaa Alsatariya nimmt seinen ganzen Mut zusammen und schwimmt mutig drauf los. Vor ihm läuft seine Schwimmlehrerin, die ihn anfeuert und vorwärts treibt. Nach 25 Metern erreicht er sein Ziel, springt aus dem Becken und freut sich. Er läuft zu seinen Freunden und erzählt ihnen stolz, dass er die Prüfung bestanden hat. „Für die traumatisierten Kinder ist das ein wahnsinniges Erfolgserlebnis und sehr relevant für die Entwicklung“, erklärt Roland Hipper, der den Schwimmunterricht für geflüchtete Kinder organisiert hat.

Darüber hinaus hätten viele Nichtschwimmer keine Wasserscheu und sprängen waghalsig in den Bodensee. „Auch darauf machen wir die Eltern aufmerksam, die den Ernst der Lage unterschätzen, wenn ihre Kinder unbeaufsichtigt zum Spielen ins Wasser gehen“, erklärt der Rentner.

Der Schwimmkurs kostet für alle Kinder rund 900 Euro und wurde von Hipper vorfinanziert. „Die Bodensee-Therme kam uns bei den Eintrittskosten ein wenig entgegen“, erklärt der Überlinger. 15 Euro müssen die Eltern der Kinder selber bezahlen. Die restlichen Kosten werden über die Bildungs- und Teilhabeleistungen der Kommunen finanziert. „Jedes Kind hat 120 Euro im Jahr zur Verfügung. Wenn das Geld bereits aufgebraucht ist, haben wir in Überlingen noch andere Ansprechpartner“, sagt der 73-Jährige. Diese Partner sind das „Cafe international“ und das Flüchtlingswerk. „Das war eine wichtige Sicherheit für Kinder und Eltern, den Schwimmkurs bis zur Prüfung auch durchziehen zu können“, sagt er. In dem Cafe wurden zudem die Namen der Kinder gesammelt, die an den Schwimmkursen teilnehmen, und die Eltern dafür sensibilisiert, wie wichtig es ist, Schwimmen zu lernen.

Einen geeigneten Schwimmlehrer zu finden, sei eine große Herausforderung für ihn gewesen: „Eigentlich wollte ich den Kurs schon in den Ferien organisieren, damit die Kinder eine Freizeitbeschäftigung haben“, sagt er. Das sei aber nicht möglich gewesen, weil es keine geeigneten Fachkräfte gegeben hätte. Die Mühe hat sich für Hipper trotzdem gelohnt: Zwar müssten drei Kinder ihre Kondition noch verbessern, um das Seepferdchen zu schaffen, aber alle könnten jetzt schwimmen und hätten etwas fürs Leben gelernt.

