Überlingen Sebastian Dierig kümmert sich um Belange von Behinderten

Der 27-jährige Sebastian Dierig aus Überlingen kümmert sich darum, dass unter anderem bei Verwaltungsentscheidungen in der Stadt die Belange von Menschen mit Behinderung berücksichtigt werden. Er ist ehrenamtlicher Ansprechpartner für Menschen mit Behinderung ebenso wie für die Mitarbeiter im Rathaus Überlingen.

Seit einem Jahr ist Sebastian Dierig offiziell im Amt – als ehrenamtlicher Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderung, wie es korrekt heißt. Der 27-jährige Überlinger, der am 24. Februar 2017 für die neu geschaffene Position gewählt worden war, brauchte nur eine kurze Anlaufzeit, bis er in seinem Metier war. Vielleicht waren es auch eher die anderen in der Verwaltung und im Gemeinderat, die diese Anlaufzeit brauchten. "In der Verwaltung ist meine Rolle allmählich bekannt", sagt Dierig: "Bei den Bürgern eher noch weniger." Damit sich das ändert, bietet er in der Regel jeden zweiten Dienstag von 15 bis 17 Uhr eine Sprechstunde im Sitzungssaal des Torhauses an. Die Zahl der Besucher wächst.

Oberbürgermeister Jan Zeitler zeigt sich immer wieder erfreut über das Engagement und die Präsenz des Behindertenbeauftragen: "Wir haben schon viele gute Gespräche geführt." Das sieht auch Sebastian Dierig so: "Wenn Herr Zeitler mich trifft, fragt er oft: Wann kommen Sie denn mal wieder vorbei?" Damit kann Zeitler nur das persönliche Gespräch meinen, denn es gibt so gut wie keine Sitzung von Ausschüssen oder Gemeinderat, bei der Dierig nicht präsent ist. "Ich bin Teil der Verwaltung", sagt der Behindertenbeauftragte, der auch an der Klausurtagung des Gemeinderats teilnahm. Dierigs Fazit nach dem ersten Jahr: "Ich bin bisher eigentlich sehr zufrieden, wie es läuft."

Wie ernst der Behindertenbeauftragte seine Aufgabe nimmt, war jetzt zu erleben, als er im Verkehrsausschuss die Belange einer erblindeten Frau vertrat – gegen den Bau eines Fußgängerüberwegs an der Rengoldshauser Straßen zwischen Haus Rengold und Hofgut. Das Problem: Der dortige Zebrastreifen ist verkehrsrechtlich nicht zulässig, da er außerhalb der geschlossenen Ortschaft liegt. In der geplanten Fußgängerfurt als Alternative hatte die sehbehinderte Frau einen Nachteil gesehen. Sebastian Dierig machte den Vorschlag, hier eine Brücke zu bauen wie zur Waldorfschule. "Schließlich kommt hier statistisch alle zehn Sekunden ein Auto", rechnete er vor. Doch dem Ausschuss schien die Lösung zu teuer.

Anders an den neuen Bushaltestellen am Auerbuckel: In Absprache mit Dierig hat die Stadt den Bedürfnisse von Sehbehinderten und Körperbehinderten Rechnung getragen. Sie finden zwei geteilte Bereiche. Ein Abschnitt ist mit Rillen und einem Sicherheitsabsatz für Blinde versehen, der andere ermöglicht mit einer kleinen Rampe den Zugang für Rollstuhlfahrer. "Das hat das Tiefbauamt mit mir abgesprochen", erklärt Dierig.

Manchmal ist es nicht einfach, die Vorschriften für eine barrierefreie Gestaltung umzusetzen. Als Beispiel nennt Sebastian Dierig die Außentür am Familienzentrum, die sich per Knopfdruck automatisch öffnen lassen muss. Nach den Richtlinien sollte der Knopf in zwei Metern Entfernung von der Tür angebracht sein, damit der Wartende nicht von der Tür erschlagen wird. "Herr Lorenz vom Baurechtsamt hat mir das Problem geschildert", erklärt Dierig. "Wir haben uns die Situation an Ort und Stelle angeschaut und eine Lösung gefunden." Der Knopf wurde weit links von der Tür bei der Klingel angebracht; es funktioniert bestens.