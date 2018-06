Überlingen Schüler ernten Preise für herausragende Ideen: Das macht Europa stark

Drei Schüler des Salem Colleges werden ausgezeichnet für ihre Teilnahme am 65. Europäischen Wettbewerb. David Danin gewann sogar den ersten Preis mit seiner Rede über Europa, die er im Justizministerium vorgetragen hat. Auch die Sommertalschule Meersburg verzeichnet einen großen Erfolg.

Drei Abiturienten der Schule Schloss Salem haben bei Schülerwettbewerben auf Landes- und Bundesebene mit ihren Leistungen überzeugt. Einen würdigen Rahmen erhielten die drei Preisträger an ihrer eigenen Schule. In der Aula des Salem International College wurden die Schüler für ihr außerordentliches Engagement geehrt.

David Danin gewann bei einem Nebenwettbewerb des 65. Europäischen Wettbewerbs „Rede über Europa“ für seine eingereichte Arbeit zum vorgegebenen Thema „Denk mal – worauf baut Europa?“ den ersten Preis. Am 9. Mai wurde er als erster Preisträger im Ministerium der Justiz und für Europa in Stuttgart von Minister Guido Wolf dafür geehrt. Die Rede schickte der 17-Jährige zunächst in Aufsatzform ein. Im Ministerium erhielt er die Möglichkeit, seine Rede vorzutragen. „Ich habe anhand der geschichtlichen, wirtschaftlichen, und politischen Vielfalt gezeigt, wie genau diese Europa stark macht“, erklärt David Danin, der sodann aber auf die ursprüngliche Form der Vielfalt zu sprechen kam, nämlich der Vielfalt der Ideen.

„Aus diesen Ideen ist Europa gewachsen, daraus haben sich Ideale gebildet, durch die Europa stark wird“, verdeutlicht Danin. Es folgte eine kritische Auseinandersetzung mit der Zukunft – wie soll es mit der Staatengemeinschaft weitergehen? Die EU-Kommission habe dazu selbst ein Papier mit fünf Szenarien veröffentlicht. Doch nur eine Variante gefällt dem Preisträger. „Wir müssen mehr zusammenarbeiten und so die Stärke der Vielfalt zelebrieren.“ Außerdem erreichte David Danin beim 60. Wettbewerb zur Förderung der politischen Bildung des Landtages Baden-Württemberg den 3. Platz.

Niklas Will, der sich ebenfalls am 60. Wettbewerb zur Förderung der politischen Bildung des Landtages Baden-Württemberg beteiligte, erhielt eine Anerkennung. Der 18-Jährige beteiligte sich jedoch nicht mit einer Rede, sondern mit einer Facharbeit zum Thema „Krieg und Terror“. Dabei erkannte der Stuttgarter, dass das Unsicherheitsempfinden in der Bevölkerung deutlich gewachsen sei. „Terror stellt natürlich eine Gefährdung dar, doch die Sicherheit ist durch die Polizei nach wie vor gewährleistet“, stellt Niklas Will klar.

Kadir Altan nahm am Bundeswettbewerb Fremdsprachen des Landes Baden-Württemberg teil. Der Wettbewerb besteht aus drei Runden. Kadir steht in der dritten Runde und somit im Finale, das im Herbst 2018 stattfindet. Für die Anmeldung musste der 18-Jährige zwei Sprachen nennen, die er sehr gut beherrscht. Altan entschied sich für Englisch und Türkisch. „Englisch kann ich durch die Schule und türkisch rede ich mit meiner Mutter“, erklärt Altan. Im ersten Durchgang wurden die Teilnehmer aufgefordert, in zwei Sprachen etwas zu ihrem großen Vorbild zu sagen. Kadir Altan wählte Steve Jobs. „Er ist kein typisches Vorbild“, sagt Altan, „Er hatte eine erfolgreiche Karriere, aber auch Schattenseiten“.

Bei der Freude über die persönliche Auszeichnung eint alle drei Schüler das Gefühl, dass sie durch die Preise ihrer Schule etwas zurückgeben können. „Erst hier habe ich Politik bewusst wahrgenommen und ein Interesse dafür entwickelt“, sagt Niklas Will. Und Kadir Altan sieht sich als Stipendiat in der Verantwortung: „Das ist ein Vertrauensvorschuss und ich möchte die Schule deswegen gut vertreten.“