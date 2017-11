Überlingen Schüler der Schule Schloss Salem inszenieren fünf Einakter

Die Schüler der Schule Schloss Salem bringen fünf Einakter auf die Bühne. Das Außergewöhnliche dabei ist, dass die Schüler die Stücke selbst geschrieben und inszeniert haben. Entstanden sind die Einakter im Rahmen der Theaterprojektarbeit der Schule Schloss Salem und der Orientierungsstufe des Salem-Kollegs.

"Ich bin sehr überrascht über die solide Arbeit", fasst Keith LeFever, Betreuer der Theaterprojekte an der Schule Schloss Salem, die Zeit mit den Schülern zusammen. LeFever hat in den USA Schauspiel studiert. In den 1970er Jahren hatte der US-Amerikaner in Frankfurt das Englische Theater gegründet, bevor er 1990 an die Salemer Privatschule kam. "Ich bin sehr begeistert. Die Schüler haben Klausuren und den üblichen Schulstress und sind hier mit Ernsthaftigkeit dabei."

Dabei standen LeFever und seine Schüler unter Zeitdruck. In nicht einmal sechs Wochen mussten die Schüler ihr Projekt zur Aufführung bringen. Die Aufgabenstellung: anhand eines Objekts oder eines Lieds ein Thema finden, die Geschichte entwickeln, ein Drehbuch schreiben und das Stück inszenieren.

"Das Objekt oder das Lied ist der sogenannte Anfangspunkt. Sie dienen als pure Inspiration. Die Gruppe sollte herausfinden, was möglich ist. So sind die Geschichten teilweise davon sehr abgewichen", beschreibt LeFever die Methodik.

Es entwickelten sich fünf unabhängige Einakter, wobei drei von ihnen in Deutsch und zwei in Englisch gespielt werden. Premiere ist am Freitag, 24. November, um 19.30 Uhr im Theatersaal des Salem-Kollegs am Härlen. Am Sonntag, 26. November, ist um 19.30 Uhr die zweite Aufführung.

Zu den Stücken

Magersucht: Ausgangspunkt der Geschichte der Gruppe mit Zoe Achterberg und David Danin ist das Lied "Spiegel" der Girlie-Gruppe "Tic Tac Toe" von 2006. Das Lied wurde von der Gruppe laut gehört, alle spontanen Ideen wurden festgehalten und dann szenisch umgesetzt. "Wir sind experimentell vorangegangen", erzählt Danin. Am Ende kristallisierte sich das Thema Magersucht und das verzerrte Selbstbild des Leidenden heraus. Danin spielt den Magersüchtigen, Achterberg eine der beiden inneren Stimmen, die zwar ein realistisches Selbstbild wiedergibt, aber kein Gehör findet. Die böse Stimme wirkt auf die Psyche ein, ihr wird geglaubt. "Das Stück ist wie unser Baby. Wir haben es großgezogen, jetzt werden wir es auf die Bühne bringen", sagt Achterberg.

Trauerfall: Als der Gruppe von Sophie Souvignier und Laetitia Chantryder bei einer Improvisationsübung die Aufgabe gestellt wurde, ein Objekt oder ein Lied zu finden und daraus ein Stück zu entwickeln, fiel den Mitgliedern erstmal nichts ein. Also gingen die Schüler in den Fundus und fanden einen Kasten mit einem Kreuz: ein Sarg. Souvingier hatte schon in einer Literatur-AG mitgearbeitet und Theater gespielt, bevor sie an die Schule Schloss Salem kam. Sie hatte auch schon einmal ein Drehbuch geschrieben. Die Gruppe entwickelte um den vorgefunden Sarg eine Geschichte um eine vordergründig trauernde Familie. Souvignier schrieb mit Chantry das Drehbuch zu der Tragikomödie mit überspitzt gezeichneten Figuren und einem überraschenden Ende.

Beziehung: Sasha Wagner war schon immer am Theater interessiert und spielte bereits in anderen Schülertheaterstücken. Diesmal schrieb sie am Drehbuch mit. Auch Pauline Neumann-Krekler stand schon auf der Bühne – nicht nur beim Sprechtheater, sondern auch als Sängerin. Ihre Gruppe fing an, Ideen in die Runde zu werfen, bis einer das Lied "Mambo Number Five" einbrachte. Im Lied geht es um einen Mann, der von Frauen nicht genug bekommen kann. Die Gruppe entwickelte daraus ein Beziehungsdrama um Vivian, Sophie und ihren Partner Tom und dessen Freund Luke. Alles scheint gut zu laufen, bis Vivian sich an Tom ranmacht, ohne zu wissen, dass dieser eigentlich schon vergeben ist. Tom gibt Vivian vor seinem Freund Luke als seine Eroberung aus.

Familientragödie: Zidain Bratzrer hat schon Theater gespielt, bevor er an die Salemer Schule kam. Paul Hansen hingegen fand zum Theater erst an der Schule. Er wurde von Mitschülern gefragt, ob er mitmachen möchte. Seit zwei Jahren ist er mit Begeisterung dabei. Bratzrers und Hansen siebenköpfige Gruppe nahmen das Lied "Believer" der amerikanischen Rockband "Imagine Dragons" als Ausgangspunkt. Es sollte ein Stück werden, in dem ein Verstorbener als Geist auf der Erde umherwandelt. Es wurde ein schwermütiges Stück – ein Appell, den Menschen im engen Umfeld zu sehen. Ratlos kommt eine Familie von der Beisetzung des Sohnes zurück, der den Freitod als einzigen Ausweg gewählt hatte. Plötzlich taucht dessen Tagebuch auf.