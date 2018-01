Überlingen Schon wieder ein Exhibitionist: Mann masturbiert vor Fußgängerin

Innerhalb von acht Tagen vermeldet die Polizei den vierten Fall von Exhibitionismus in Überlingen. Inwiefern ein Zusammenhang besteht, ist noch unklar.

Durch schweres Atmen und Stöhnen wurde am Montag, gegen 23.30 Uhr, eine Fußgängerin im Hildegardring auf einen hinter ihr laufenden Mann aufmerksam, der bei heruntergelassener Hose sichtbar masturbierte. Nachdem die Frau den Unbekannten angeschrien hatte, versteckte er sich hinter Mülltonnen. Bereits zuvor war der etwa 30 Jahre alte Mann der jungen Frau und ihrer Begleiterin, von der sie sich kurz danach trennte, in der Zahnstraße aufgefallen. Dort rannte er mit einem Handy in der Hand an den Frauen vorbei und wurde kurz danach im Bereich der Nellenbachstraße wieder bemerkt.

Der etwa 1,70 Meter große, schlanke Mann trug laut Bericht der Polizei einen dunklen Kapuzenpulli. Die Kapuze wurde dabei über einem Basecap getragen. Zeugen, die den Mann gesehen haben, oder Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Überlingen, Telefon 0 75 51/80 40, zu melden.

Es war bereits der vierte Fall von Exhibitionismus in Überlingen innerhalb der letzten acht Tage. Darüber, ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen besteht, machte die Polizei am Dienstag keine Aussage. Bei einem erneuten Auftreten eines Exhibitionisten wird dringend gebeten, unverzüglich über Notruf 110 die Polizei zu verständigen.