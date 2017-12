Überlingen Schöner Schnee am See: Ein Wintermärchen in Bildern

Schöner Schnee am See: Ein Wintermärchen in Bildern

Die Polizei im Präsidium Konstanz zählte am Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr 28 Unfälle. Im Bereich Überlingen beschränkte sich die Zahl auf zwei. Es blieb bei Blechschäden, und damit beim puren Vergnügen für die Kinder, die sich über den Schnee freuten.

Am Sonntag zwischen 11 Uhr und 18 Uhr zählte die Polizei im Präsidiumsbereich Konstanz 28 witterungsbedingte Unfälle. Es blieb im Wesentlichen bei Blechschäden. Auch beim Zusammenstoß mit einem Schneepflug auf der B 31 bei Kressbronn wurden die Insassen eines mit fünf Personen besetzten Autos laut Polizei nur leicht verletzt. Die Zahl und Schwere der Unfälle hielt sich laut eines Polizeisprechers in Grenzen. "Die Leute sind langsam gefahren", lobte er. Schlimmer sei es bei Blitzeis oder beim ersten Schneefall einer Saison. „Man hat gesehen, dass es glatt ist.“

Der Schnee brachte den Kindern die ersehnte Schlittenfahrt – und den Hausmeistern Arbeit beim Freiräumen von Parkplätzen. Die Schneepflüge waren in der Stadt ununterbrochen im Einsatz. Es schneite am Sonntag längere Zeit in dicken Flocken bis hinab zum See. Auf dem Seesportplatz in Überlingen drehte ein Wintersportler mit Skatingskiern seine Runden zwischen den Fußballtoren.

Durch die Last des Schnees, oder weil er zuvor schon brüchig war, fiel über der Christophstraße ein Stern zu Boden. Genauer: Ein Weihnachtsstern, der zwischen den Häusern gespannt war. Jemand hängte ihn an einer Dachrinne wieder auf. Zu sehen ist ein gebrochener Schraubhaken.