Überlingen Schnelle Hilfe im Alltag: Caritas bietet seit 60 Jahren in Überlingen Familienpflege an

Schnelle Hilfe im Alltag: Caritas bietet seit 60 Jahren in Überlingen Familienpflege an

Die Caritas bietet seit 60 Jahren in Überlingen Familienpflege an. Sie bietet Unterstützung bei Erkrankung eines Elternteils.

Überlingen – Wer krankgeschrieben ist, wird in der Regel von einem Kollegen vertreten. Zur Not bleibt etwas Arbeit liegen. Doch was ist mit Müttern oder Vätern, die einen Haushalt zu führen und Kinder zu versorgen haben? Die alleinerziehend sind oder deren Partner arbeiten gehen muss? Wer vertritt einen denn beim Kochen, Kinder anziehen, Hausaufgaben kontrollieren und etwaigen Fahrdiensten?

Es gibt in Überlingen ein Angebot der Caritas, das sich Familienpflege nennt und in genau diesen Fällen Familien unterstützt. Mütter während Risikoschwangerschaften entlastet, die kleinen Geschwisterkinder versorgt. Wenn es sein muss, bis zu zehn Stunden täglich, wenn die Mutter zum Beispiel im Krankhaus oder in der Kur ist. "Leider ist die Familienpflege wenig bekannt, und das, obwohl wir sie seit 60 Jahren anbieten", sagt Petra Demmer, die Anfang des Jahres 2017 die Geschäftsführung des Caritasverbandes Linzgau in Überlingen übernahm. Das möchte sie ändern, und den Verein wie die Familienpflege "aus dem Dornröschenschlaf wecken", wie sie sagt. "Wir möchten einen Beitrag dazu leisten, eine Kirche der Tat zu sein, eine handelnde Kirche." Eine, die den Menschen bei Krisen und Konflikten kompetent helfe. Alle Familien können das Angebot in Anspruch nehmen, nach Konfessionen unterscheidet der katholische Verband nicht.

Neben der Einsatzleiterin Claudia Eisenmann sind in Überlingen vier ausgebildete Familienpflegerinnen tätig. Der Schwerpunkt der Familienpflege liegt im pädagogischen Bereich, in der Betreuung der Kinder und dem Führen des Haushalts, wenn ein Elternteil ausfällt. "Wir sind weder Krankenschwestern noch Putzfrauen", betont Eisenmann. "Aber wir helfen natürlich, wo es nötig ist." Durchschnittlich dauert ein Einsatz zwei Wochen. Aber auch auf schwierige und längere Einsätze sind die Familienpflegerinnen vorbereitet. Wie die Begleitung einer Familie, deren Mutter an Krebs erkrankt war, bis zu deren Tod. "Das haben wir auf drei Schultern verteilt. Das ist auch für die Familienpflegerinnen sehr belastend", sagt Claudia Eisenmann.

Familie Krumm aus Deisendorf nahm bereits zwei Mal die Familienpflege der Caritas in Anspruch. Marion Lehmann-Krumm (40) meldete sich bei der Caritas, als sie mit ihrem vierten Kind schwanger war. "Meine Hebamme gab mir den Hinweis. Dafür bin ich ihr wirklich dankbar. Ich kenne so viele Frauen, die gar nicht wissen, dass es dieses Angebot gibt, und die versuchen, alles alleine auf die Reihe zu kriegen. Was nicht immer gut ist."

Rund ein Jahr später bekam sie ein zweites Mal Unterstützung von Familienpflegerin Claudia Stengele. Lehmann-Krumm hatte sich bei einem Fahrradunfall den kleinen Finger gebrochen. "Es ist ein Segen", sagt Marion Lehmann-Krumm, "keine Ahnung, wie das ohne Frau Stengele hätte funktionieren sollen. Wir Mütter denken doch immer, wir können nicht krank werden. Sind vielleicht auch manchmal zu stolz dafür." Doch als sie sich ihren Finger brach, war klar: "Ich konnte Wilhelm weder tragen noch wickeln, geschweige denn anziehen." Schon am folgenden Tag war die Familienpflegerin im Haus. "Zuerst helfen wir", sagt Einsatzleiterin Claudia Eisenmann, "und dann schauen wir nach den Finanzen."

Nicht nur die Söhne Wilhelm (1), Cornelius (4), Ferdinand (7) und Schwester Henriette (6) freuten sich über die Zuwendung, Ehemann Michael Krumm (36) fühlte sich stark entlastet: "Ich konnte weiterhin arbeiten gehen. Es lief Hand in Hand. Wenn die Familienpflegerin Feierabend machte, kam ich nach Hause, wenn ich morgens aus dem Haus ging, wusste ich, alle sind versorgt." Wie war es, eine Fremde so eng in die Familie zu lassen? "Das war bei den Familienpflegerinnen kein Thema. Die sind so professionell, dass man sich darum gar keine Gedanken macht."

Finanzierung

Der Dienst wird von der Krankenkasse bezahlt, wenn die Familie ein Attest des Arztes vorlegen kann. Der gibt eine Empfehlung ab, wieviele Stunden Unterstützung die Familie braucht, die Krankenkasse entscheidet. Das können zwischen zwei und zehn Stunden täglich sein, und auch die Dauer variiert. Kostendeckend ist der Krankenkassensatz, der bei der AOK bei 33,80 Euro pro Stunde liegt und von privaten Kassen nicht erstattet wird, nicht. Der Rest wird über Bistumsmittel von der Erzdiözese, also die Kirchensteuermittel, finanziert. (jur)