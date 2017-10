Überlingen-Hödingen Schlachtplatten, Most und gute Laune beim Hödinger Besen

Die Besenwirtschaften sind gefragt wie eh und je. Die Festtage in Hödingen dauern noch bis zum 3. Oktober.

Noch zwei Tage, dann zieht wieder besinnliche Ruhe in Hödingen ein. Davon ist seit Freitag nicht viel zu spüren: Schlachtplatten und Most locken zurzeit wieder Aberhunderte von Besuchern in den idyllisch gelegenen Teilort. Verantwortlich dafür zeichnen die Hödinger Vereine, die derzeit mit Leckerem aus der Bauernküche und guten Tropfen aus dem Keller in ihren herbstlich dekorierten Besenwirtschaften aufwarten. Dieses Gemeinschaftsprojekt der Vereine gibt es nun zum 26. Mal.

Frische Blut- und Leberwürste, Kesselfleisch und heißes Sauerkraut, Mostbraten oder Dinnele, Bigos oder Zwiebelkuchen – dazu süßer, zapfenräser oder vergorener Most wollten sich insbesondere am gestrigen Sonntag nur wenige entgehen lassen. "Wir sind selbst erstaunt, woher die Leute alle kommen“, sagte Engelbert Sigwarth, Ex-Vorsitzender des Turn- und Sportvereins, dem SÜDKURIER. Die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer hatten sich mächtig ins Zeug gelegt, um Scheune und Gewölbekeller herbstlich zu schmücken. Auch das Wetter spielte mit. „Heute ist es einfach perfekt“, freute sich Ex-Ortsvorsteher Lothar Thum.

Längst sind die „Besen“ zu einem Selbstläufer geworden. Nicht nur die Gerichte, die während dieser Veranstaltung serviert werden, kommen bei den Gästen gut an. Nein, es ist auch die schmucke Umgebung, in der sie die deftigen Speisen im Kreis von Freunden und Bekannten genießen können. Die Besenwirtschaften sind heute Abend ab 18 Uhr und am morgigen Tag der Deutschen Einheit ab 11 Uhr nochmals geöffnet.

Stimmen zum Hödinger Besen:

Hans Thomer in der Scheune der Familie Siegel: „Ich bin von Anfang an, vom ersten Jahr, also seit 1992, mit dabei. Die Besenwirtschaften sind einfach ein Fest für das ganze Dorf. Die Vereine brauchen die Einnahme dieser fünf Tage für ihre Existenz. Ich esse einfach alles, und zwar immer schon im Voraus zum Probieren. Und es schmeckt in jedem Jahr wieder.“Ortsvorsteher Martin Keßler bei der Landjugend am Pfarrhaus: "Die ganzen Spezialitäten können alle gut gegessen werden und sind auch sehr bekömmlich. Es ist wichtig, dass man auch mal im Dorf ein Fest veranstaltet und nicht nur auswärts wie etwa beim Promenadenfest. Die Leute kommen und sehen unser schönes Dorf. Und ganz wichtig: Die Besen sind ein Teil der Vereinsförderung.“Manuela Vogler vom Kirchenchor: „Es ist immer wieder schön, die vielen Leute zu sehen und sie mit Kuchen, Vesper oder Dinnele bewirten zu können. Für die Vereine sind die Besenwirtschaften eine schöne und wichtige Einnahmequelle. Ich esse am liebsten Schinken mit Brotteig, den ich selbst zubereite, aber auch Bigos und Zwiebelkuchen."



Engelbert Sigwarth vom Turn- und Sportverein: "Es ist für Hödingen eine große Anstrengung, das Ganze zu organisieren und durchzuführen. Aber es tut Hödingen gut. Der Gemeinschaftseffekt gewinnt sehr stark. Hier arbeiten Leute zusammen, die sonst das ganze Jahr über nicht zusammenkommen. Über die Hälfte der Helfer sind übrigens keinem Verein zuzuordnen."