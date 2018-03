Bodenseekreis, Überlingen, Tettnang Schilderstreit: Der Kreistag hält am einheitlichen FN fest und stimmt gegen TT und ÜB

Gegen die Wiedereinführung der alten KfZ-Kennzeichen: Mit 24 zu 22 sagt der Kreistag nein. Die Rathauschefs Jan Zeitler (Überlingen) und Bruno Walter (Tettnang) zeigen sich enttäuscht. Und Professor Bochert, auf dessen Initiative hin bundesweit die Altkennzeichen in 300 Fällen wieder eingeführt wurden, ist einfach nur verwundert über so viel "Bürgerferne".

Diesmal fiel das Votum gegen ÜB und TT weniger deutlich aus als 2012 und 2014. Doch bleibt der Kreistag bei seinem Nein. Die Altkennzeichen werden nicht wieder eingeführt. Mit 24 zu 22 Stimmen halten die Kreisräte am einheitlichen Kennzeichen FN fest. Die Freien Wähler und die Linke stimmten gestern geschlossen für ÜB und TT, uneinheitlich votierten SPD und Grüne. Die CDU, die mit 20 Sitzen die größte Fraktion stellt, folgte fast geschlossen den Argumenten ihres Fraktionschefs Dieter Hornung, der das KfZ-Kennzeichen FN als identitätsstiftend für den Bodenseekreis bezeichnete und im Altkennzeichen die Gefahr einer Spaltung sieht. Vier Kreistagsmitglieder enthielten sich, darunter Michael Jeckel (CDU) aus Überlingen. FDP-Sprecher Hans-Peter Wetzel, stets Befürworter der Altkennzeichen, fehlte in der Sitzung.

Als "unfassbar" bezeichnete Professor Ralf Bochert von der Hochschule Heilbronn die Entscheidung des Kreistags. Auf Bocherts Initiative hin wurde das Thema in vielen Landkreisen bundesweit diskutiert, bevor das Bundesverkehrsministerium Zustimmung erteilte, bzw. die Entscheidung den Kreisen überließ. Auf Anfrage kommentierte Bochert das Abstimmungsergebnis: "Das ist an Bürgerferne nicht mehr zu überbieten." Es sei "unfassbar", dass der Kreistag der Stadt Überlingen im Angesicht der Landesgartenschau "diese Chance" verwehrt. "Ich bin wirklich überrascht", denn in den ersten Wochen dieses Jahres hätten eine ganze Reihe von Landkreisen ihre bisher ablehnende Haltung korrigiert, "im Bodenseekreis hatte ich damit jetzt sicher auch gerechnet". Mit der Ablehnung "schaufelt man jetzt einen Graben, den es gar nicht gibt".



Die Diskussion, die nach einer im November eingereichten Petition am Montag erneut zum Aufruf kam, sei "weltfremd", sagte CDU-Chef Dieter Hornung. "Die Einheit des Landkreises ist ein kostbares Gut, das nicht leichtfertig infrage gestellt werden darf." Die von rund 1000 Bürgern unterschriebene Petition repräsentiere eine kleine Minderheit. Er spreche im Sinne einer schweigenden Mehrheit von 99,5 Prozent, so Hornung, wenn er die Altkennzeichen ablehnt. An die Adressen der (Ober-)Bürgermeister von Überlingen und Tettnang, Jan Zeitler und Bruno Walter, gerichtet, sagte er, dass er hinter der neuen Debatte kein Thema erkenne, das die Menschen "in einer aus den Fugen zu geratenden Welt" umtreibe, sondern er frage sich, ob es dabei "vielleicht nur um persönliche Eitelkeiten eines Bürgermeistermeisters und eines Oberbürgermeisters" gehe.



Jan Zeitler und Bruno Walter wohnten der Kreistagssitzung bei und nahmen das Abstimmungsergebnis "mit Enttäuschung" entgegen, wie sie sagten. Groll hegten sie gegen Hornung, "eine bodenlose Frechheit" sei es, so Zeitler, wenn Hornung im vorwurfsvollen Ton vorbringe, dass sie sich für die Wünsche ihrer Bürger einsetzten. "Nichts anderes ist unsere Aufgabe", so Zeitler. Als "respektlos" empfand Walter den Vorhalt Hornungs, der eingeworfen hatte, dass der Tettnanger Bürgermeister mehr für die Identifikation und das Heimatgefühl seiner Bürger tun könne, wenn er im Bodenseekreis wohnen würde. Walter wohnt knapp hinter der Kreisgrenze in RV-Oberhofen.



Frank Amann, Sprecher der Freien Wähler, hätte ein Ja als "ein Zeichen politischer Solidarität" an die Städte Tettnang und Überlingen betrachtet. Und als ein Signal an die Bürger, dass sich politische Initiativen auszahlen können. SPD-Sprecher Norbert Zeller sagte: "Wir sollten uns den Wünschen der Bürger in Überlingen und Tettnang nicht verschließen." Wie angekündigt, stimmte die SPD mehrheitlich mit Ja. Doch gab es auch Nein-Stimmen, so von Jochen Jehle und Dieter Stauber. Die beiden Linken-Kreisräte Roland Biniossek und Roberto Salerno wären gerne das Zünglein an der Waage gewesen, sie stimmten für ÜB und TT.





Martin Hahn (Grüne), Landtagsabgeordneter und Kreisrat, schaffte es nicht, alle Fraktionskollegen auf seine Seite zu ziehen. Er hatte beim Grünen Verkehrsminister Winfried Hermann eine Art Unbedenklichkeitserklärung eingeholt gehabt. "Es scheint das Bedürfnis nach den Altkennzeichen zu geben", sagte Hahn. Die Mehrkosten für das Landratsamt, die Kreisdezernent Joachim Kruschwitz mit rund 6000 Euro einmalig und 1500 Euro jährlich bezifferte, seien überschaubar. Außerdem gebe es Einnahmen, weil mit ÜB und TT mehr gebührenpflichtige Wunschkennzeichen möglich wären. "Eine Autonummer ist ein Statement wie eine Krawatte, eine Tracht, oder eine Frisur wie bei Anton Hofreiter", außerdem stelle es für Gemeinden einen Werbeträger dar. Zu welchen Emotionen das Thema alleine bei den Grünen führte, zeigte die Reaktion auf Hahns Äußerung, der sagte, dass es an der Zeit sei, "den Kleingeist einzukästeln". Seine Fraktionskollegin Andrea Rehm in einem Zwischenruf: "Das ist Größenwahn. Nestbeschmutzung, was hier passiert." Grünen-Fraktionssprecherin Christa Hecht-Fluhr, die wie Rehm mit Nein stimmte, sorgte sich, "was diese Diskussion hier mit unserem Gremiuim macht". Es werde viel Porzellan zerschlagen. "Ich habe mit Befremden wahrgenommen, wie einzelne Kreisräte in den letzten Tagen bearbeitet wurden, um das gewünschte Abstimmungsergebnis zu erzielen. So viel Hartnäckigkeit und Herzblut würde ich mir auch bei anderen Themen wünschen."



Ingo Wörner, FDP-Kreisrat aus Überlingen, pflichtete Hecht-Fluhr bei: Ja, es gebe wichtigere Themen. Doch gerade deshalb plädierte er für ein Ja. "Wenn wir jetzt Nein sagen, steht das Thema in drei Jahren wieder auf der Tagesordnung."

Bürger für Altkennzeichen „Heilbronner Initiative Kennzeichenliberalisierung“ nennt sich ein Forschungsprojekt der Hochschule Heilbronn unter der Leitung von Professor Ralf Bochert. Es widmete sich lange vor der Zustimmung des Bundesverkehrsministeriums der Frage, wie auslaufende Kfz-Kennzeichen wieder eingeführt werden könnten. Die Forschung folgte keinem politischen Auftrag, sondern sollte der Tourismusförderung dienen. 2010 bis 2012 wurden mehr als 50¦000 Personen in über 200 deutschen Städten befragt. Die Ergebnisse: Die große Mehrheit von gut 72 Prozent der Befragten in den Städten äußerte den Wunsch zur Rückkehr zu ihrem Altkennzeichen, 13 Prozent sprachen sich für die Beibehaltung der aktuellen Situation aus.

Die Reaktion von OB (Überlingen) Jan Zeitler:

Dateiname : Zeitler Dateigröße : 1.03 MBytes. Datum : 19.03.2018 16:36 Download : Download NOW!

Die Reaktion von Bürgermeister (Tettnang) Bruno Walter: