vor 7 Stunden Martin Deck Überlingen Schiedsrichter Herbert Fandel wirbt für Amateurfußball

Herbert Fandel, einst als Unparteiischer in den Stadien der Welt unterwegs, gibt in der Klinik Buchinger-Wilhelmi Einblicke in das Seelenleben eines Schiedsrichters. Das Podiumsgespräch ist Auftakt einer Werbekampagne des Fördervereins des FC 09 Überlingen.