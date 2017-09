Überlingen SWR-Wetterreporter stellen Buch vor

Über ihre Arbeit als Wetterreporter haben Michael Kögel, Harry Röhrle, Thomas Miltner und Michael Kost ein Buch verfasst. Das stellten sie jetzt in Überlingen vor.

Überlingen – Sie sind Wetterreporter mit Leib und Seele, sie schreckt weder Sturm noch Kälte, weder Nässe noch Matsch. Sie lieben es, täglich unterwegs zu sein und ihre Heimat immer wieder neu zu entdecken. Die Rede ist von den vier Wetterreportern des Südwestrundfunks (SWR), die als erste vor 15 Jahren für den Wetterbericht in die Natur fuhren und seitdem von allen Schauplätzen im Ländle berichten. Werktags um 18.12 Uhr in SWR Aktuell Baden-Württemberg und ab 18.45 Uhr in der SWR-Landesschau. Jetzt stellten sie in der Buchhandlung Osiander erstmals ihr Buch „Unser Wetter in Baden-Württemberg“ vor, das im Belser-Verlag erschienen ist. Das tat das Quartett mit einem Charme, einer Begeisterung und einer Natürlichkeit, die großen Appetit auf das 160-seitige Werk machten. Es beinhaltet viele persönliche Geschichten, Erlebnisse und Einblicke in die Arbeit als Wetterreporter und natürlich zahlreiche Fotos.

„Das Wetter schreibt unendlich viele neue Geschichten, Tag für Tag, und es interessiert eben jeden“, sagte Teamchef Michael Kost eingangs. Und Geschichten hatten die vier, von denen keiner Meteorologe ist, „sondern meteorologisch geschulte Journalisten“, wie es Thomas Miltner ausdrückte, jede Menge mitgebracht. Als emotionalstes Ereignis bezeichnete Michael Kögl das Sturmtief Gerda 2004. „Ein Kampf, den ich nie wieder hatte. Ich sah aus wie ein alter Mann, der Sturm hatte mein Gesicht deformiert“, sagte der Walldorfer, für den das Sturmtief „noch ganz tief im Herzen ist“.

Harry Röhrle berichtete vom Unwetter in Killertal 2008, als dessen Folge eine „unglaubliche Dynamik und Solidarität bei den Menschen“ entstanden sei, Thomas Miltner von einem großen Hagelsturm im Juni 2008. „Ich dachte, mein Auto wird beschossen. Man bekommt Demut vor dem, was das Wetter trotz alles Faszination kann.“ Einen entstehenden Riss in der Bodensee-Eisdecke beschrieb er als "Peitschenknall", die Frostberegnung eines Weinbergs im Taubertal als "beeindruckendste Lehrstunde meines Lebens".

Herzlicher Applaus erklang schließlich, als die Wetterexperten verdeutlichten, dass sie nach Unwettern die Privatatmosphäre betroffener Menschen so weit als möglich wahrten. Es gelte, mit journalistischem Ethos Distanz zu wahren, um die Menschen nicht zu überfordern. "Wir berichten so, dass wir wieder gern gesehen werden."



„Es besteht kein Grund zur Schwarzmalerei“

Thomas Miltner, Wetterreporter der ersten Stunde, spricht über das Bodenseewetter und den Klimawandel

Was zeichnet die Bodenseeregion wettermäßig gegenüber anderen Regionen in Baden-Württemberg aus?

In Baden-Württemberg besteht hinsichtlich der Wetter- und Klimazonen eine wahnsinnige Varianz. Der Bodensee ist einfach eine Wetterregion für sich. Er hat völlig unterschiedliche Wetterlagen und verändert sich mit den Jahreszeiten enorm. Der Wasserkörper sorgt dafür, dass der Herbst einfach noch milder ist, das Frühjahr dagegen ein bisschen frischer.

Der Bodensee ist auch deswegen so spannend, weil Wetterlagen sehr schnell umschlagen können, so schnell wie vielleicht vergleichsweise nur noch im Hochschwarzwald. Und man findet Extreme. Es ist mit die faszinierendste Region überhaupt.

Wird sich unser Seewetter ändern? Schließlich spricht ja jeder über Klimawandel.

Das Wetter hat sich bereits verändert, der Klimawandel kommt nicht erst, er ist schon da. Das bestätigen uns viele Experten und Menschen, die vom Wetter leben, wie Winzer, Obstbauern und Fischer. Es ist im Moment sicher kein Grund für Schwarzmalerei, aber Baden-Württemberg und auch die Bodenseeregion werden als erstes spüren, wenn sich der Wandel durchsetzt.

Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wir öfter von Unwettern getroffen werden. Gerade am Bodensee steigt die Wahrscheinlichkeit für Hagelereignisse mit Sturm. In diesem Jahr hatten wir schon rund zehn Windhosen am See, die nur dann entstehen, wenn der See wie in diesem Jahr mal wieder viel zu warm war. Allein an der Wassertemperatur des Sees kann man den Klimawandel schon erkennen.