Dr. Roland Hilgartner vom Affenberg Salem und Dr. Johannes Fritz vom Wiederansiedlungsprojekt für Waldrappe sind die ersten Gesprächspartner für eine neue Gesprächsreihe. Vom SÜDKURIER moderiert, in Kooperation mit dem Wohnstift Augustinum organisiert, startet das erste "Gemischte Doppel" am 16. Oktober.

Unter dem Titel "Gemischtes Doppel" bietet der SÜDKURIER in Kooperation mit dem Wohnstift Augustinum ein neues Gesprächsformat. Start ist am Montag, 16. Oktober, 19.30 Uhr, im Augustinum Überlingen. Bei diesem Termin treffen die beiden Leiter von zwei unterschiedlichen Vogelschutzprogrammen aufeinander: Dr. Roland Hilgartner, Direktor am Affenberg, an dem seit 1978 ein Wiederansiedlungsprogramm für Störche läuft. Sowie Dr. Johannes Fritz, der seit 2014 ein Wiederansiedlungsprojekt für Waldrappe in Europa leitet, das in diesem Jahr in Überlingen spektakuläre Ergebnisse erzielte.

Wie Johannes Fritz gestern mitteilte, erfolgt die Freilassung der in Überlingen aufgezogenen und mit einem Motor-Drachen in die Toskana begleiteten Waldrappe nun sukzessive. "Die 30 Vögel werden in Gruppen von sechs bis acht freigelassen, zwei Gruppen sind schon in Freiheit, der Rest kommt innerhalb der nächsten zehn Tage frei." Die freigelassenen Vögel tragen Sender, die man im Internet verfolgen kann. Die entsprechende App "Animal Tracker" werde in den nächsten Tagen freigeschaltet, kündigte Fritz an. Das nächste Ziel lautet, dass sich die Tiere ohne menschliche Begleitung unter Ihresgleichen im Winterlager in der Toskana zurecht finden. Letztlich sollen sie 2019 oder 2020 zurück nach Überlingen fliegen und hier 400 Jahre nach der Ausrottung ihrer Art ein neues Brutgebiet gründen.

Waldrappe aus Burghausen, Österreich, haben den ersten Turnus bereits erfolgreich durchlaufen und fliegen selbstständig ins Wintergebiet. Johannes Fritz: "Unser aktueller Star ist Camillo, ein Vogel aus Burghausen, der fünf Jungvögel in vier Tagen in die Toskana geführt hat. Wir haben für die in etwa gleich lange Strecke von Überlingen aus 24 Tage benötigt."Fritz und Hilgartner haben beide Biologie studiert. Fritz schrieb seine Doktorarbeit über soziale Lernmechanismen bei Graugänsen und Kolkraben, Hilgartner über eine Affenart auf Madagaskar. Das erste "Gemischte Doppel" moderiert SÜDKURIER-Redaktionsleiter Stefan Hilser. Der Eintritt ist frei.