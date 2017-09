Überlingen SÜDKURIER-Kommentar zum Abschneiden der SPD in Überlingen: Von unten her gedacht

SÜDKURIER-Kommentar zum Abschneiden der SPD in Überlingen: Von unten her gedacht

Die Bundespolitik schwebt nicht im luftleeren Raum, sondern wirkt bis an die Basis – und umgekehrt. Selbstverständlich trägt ein SPD-Oberbürgermeister mit zum Wahlerfolg oder auch -Misserfolg bei, wie SÜDKURIER-Redakteur Stefan Hilser kommentiert.

Gewinne werden gerne personalisiert, Verluste aber sozialisiert. So verhält es sich auch mit Gewinnen und Verlusten bei Wahlen. Die CDU Überlingen verweist nach der Niederlage bei den Bundestagswahlen darauf, dass die Gründe in erster Linie in Berlin zu suchen seien. Diese Reaktion des Ortsverbands-Vorsitzenden ist menschlich, aber trifft nicht die ganze Wahrheit. Denn Bundespolitik ist ja keine Veranstaltung im luftleeren Raum, sondern wird von unten nach oben diktiert.

Bei der SPD Überlingen stellt sich die Frage nach der Basis ganz dringend, nachdem sie hinter die FDP zurückfiel und Stimmen an die Linke verlor – in einer Stadt unter einem SPD-Oberbürgermeister. Die OB-Wahl 2016 wurde zwar nicht übers Parteibuch entschieden, aber leugnen braucht Jan Zeitler seine SPD-Mitgliedschaft nicht. Er agiert vom Grundsatz her überparteilich, das ist korrekt. Aber er gibt die Richtung in der Stadtpolitik vor. So schaut der Wähler beispielsweise bei Kindergartengebühren oder einer Sozialquote im Bausektor genau hin, welche Empfehlung das Stadtoberhaupt gibt. Lob oder Kritik wird unweigerlich an seinem Parteibuch festgeknüpft. Zeitler hat also die Möglichkeit, seiner Partei auf die Beine zu helfen oder ihr zu schaden.