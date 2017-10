Überlingen Rund 500 Teilnehmer bei siebter Kinderolympiade

Die Innenstadt lag einen Tag lang in Kinderhänden. Der Nachwuchs durchlief 18 Sportvereins-Stationen, und Veranstalter sowie Oberbürgermeister ziehen zufrieden Bilanz. Zeitler: "Ein schönes Ereignis, um die Kinder in den Mittelpunkt zu rücken.“

„Ich habe heute viel Spaß und kann viele neue Sachen ausprobieren.“ Erfreut, dass er sich an der siebten Kinderolympiade beteiligt hat, zeigte sich Joël aus Überlingen. Der Neunjährige war eines von rund 500 Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren, die am Samstag mit großer Begeisterung bei der von Markus Dufner, MCD Sportmarketing, organisierten siebten Kinderolympiade auf Hofstatt, Münsterplatz, Promenade und anderen Stellen der Altstadt teilnahmen. Die scheint immer internationaler zu werden, wie Dufner hervorhob: Nicht nur Kinder aus der Schweiz, sondern auch aus China, Marokko und Syrien wurden registriert. Begünstigt wurde die Veranstaltung zweifellos von dem sonnigen Herbstwetter.

An vielen Plätzen wurde sieben Stunden gerannt, geklettert und gehüpft, auch gelacht und geschrien. Natürlich waren auch zahlreiche Eltern erschienen, um ihre Zöglinge anzufeuern. Überlinger Vereine und Einrichtungen hatten dieses Mal 18 verschiedene Stationen aufgebaut, die absolviert werden konnten, aber nicht unbedingt mussten. Für jede Station gab es maximal zehn Punkte; wer in den drei verschiedenen Altersklassen am meisten Punkte gesammelt hatte, stand wie bei den echten Olympischen Spielen abschließend ganz oben auf dem Treppchen. Dufner, der zwischendurch und vor der Siegerehrung immer wieder mit Sportanekdoten und -fragen auf dem Landungsplatz durchs Programm führte, verdeutlichte aber, worauf es bei der Kinderolympiade ankam: „Es soll insbesondere um den Spaß und den olympischen Gedanken gehen: Dabei sein ist alles.

“ Er zeigte sich „extrem zufrieden“ infolge der „super Frequenz“, habe er doch wieder viele positive Rückmeldungen erhalten. „Glückliche Kinder und glückliche Vereine, das ist für mich das Wichtigste“, sagte er gegenüber dem SÜDKURIER. „Und es ist eine tolle Aktion für die ganze Familie.“

Auch Oberbürgermeister Jan Zeitler zeigte sich im Gespräch mit dieser Zeitung begeistert. Die Stadtverwaltung plädiere schon seit Jahren, die Stadt zu beleben, und das nicht nur in den Sommermonaten, sagte er. „Die Kinderolympiade ist natürlich ein Highlight im Herbst und hat sich seit vielen Jahren bewährt." Sie diene auch zur Saisonverlängerung. "Es ist eine rundum gelungene Veranstaltung. Ein schönes Ereignis, um die Kinder in den Mittelpunkt zu rücken.“