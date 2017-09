Überlingen Rewe will einen Markt in der Mühlenstraße beliefern

Rewe will einen Markt in der Mühlenstraße beliefern

Nach Schließung eines Edeka-Marktes im September 2016 baut Eigentümer Joachim Nabholz derzeit neue Markflächen. Die Pächterfrage ist noch offen, als Lieferant ist er mit Rewe im Gespräch.

Gegenüber der Post soll im April nächsten Jahres ein neuer Rewe-Lebensmittelmarkt eröffnet werden. Noch zeigt sich dem Betrachter eine große Baustelle, aber die Planung nehme jetzt konkrete Konturen an, sagt der Eigentümer des Gebäudes, Joachim Nabholz. Er sei in Verhandlungen mit Rewe. Sabine Stachorski, Sprecherin der Rewe-Group in Köln, teilte auf SÜDKURIER-Anfrage mit: "Wir können bestätigen, dass wir uns in Gesprächen in Sachen Belieferung eines Lebensmittelmarktes befinden." Als Pächter wiederum trete Rewe nicht in Erscheinung. Wer als Pächter infrage komme, wollte Nabholz jetzt noch nicht mitteilen.

Nach der Schließung des Edeka-Marktes, den Pächter Edgar Schmidt bis September 2016 in der Mühlenstraße betrieben hatte, entstand für die Bewohner in Teilen der Innenstadt eine Nahversorgungslücke. Vor allem ältere Menschen, die den Markt fußläufig aufsuchten, erwarten eine rasche Neueröffnung. Nabholz ist überzeugt, dass ein neuer Markt "hier in der Überlinger Innenstadt ganz bestimmt gut ankommt". Edgar Schmidt wiederum wird nicht mehr als Pächter auftreten, er realisiert mit Edeka auf dem Härlen, am Wohngebiet Schättlisberg gelegen, einen neuen Vollsortimenter. Hierfür wurde im Mai dieses Jahres der erste Spatenstich gefeiert.

Als ausgesprochen erfreulich bezeichnet Nabholz den Umstand, dass Rewe Interesse an dem Standort bekundet habe. Die Suche nach einem Partner sei nicht einfach, da die großen Ketten Parkplatzflächen als Basis für ihre Märkte erachten. Nun hoffe er, dass die Kurzzeit-Parkplätze im Umfeld auch als solche erhalten blieben. "Wir sehen ja seit einiger Zeit, wie wichtig dieser Markt in der Innenstadt ist", warb Nabholz für den Erhalt der Parkplätze, die entlang des Parkhauses Post liegen. "Natürlich muss sich der Markt für Rewe rechnen und dafür sind diese Parkplätze einfach unverzichtbar", sagte Nabholz in Richtung Gemeinderat, der beschlossen hatte, die Kurzzeitparkplätze zu Motorradstellplätzen umzuwandeln, wobei die Pläne, die zum 1. Februar 2017 umgesetzt werden sollten, vorerst auf Eis liegen.

Wie Nabholz sagte, werde das Angebot im Rewe-Markt mit einer Heißtheke ergänzt, an der sich Berufstätige mit einem Mittags-Menü zum Mitnehmen versorgen könnten. Das Backhaus Mahl aus Stetten a.k.M. übernimmt den Bereich Backwaren. Mahl ist in der Bodenseeregion mit Filialen vertreten. "Hier freue ich mich ganz besonders, denn das Angebot dieses Backhauses ist sehr einzigartig", sagte Nabholz. Noch werde am Gesamtkonzept gefeilt, jedoch stünden die Eckpunkte fest, wie beispielsweise eine Milchbar, betrieben von einem heimischen Landwirt. "Das ist in vielen Städten nicht angenommen worden, ich glaube aber, das passt ganz hervorragend zu unserer Stadt. " Zum Ende dieses Jahres würden die Verträge unterzeichnet, einer Eröffnung im April steht nach seiner Schilderung nichts im Wege. Zugleich bittet er um Verständnis für die Beeinträchtigungen, die die Bauarbeiten forderten.

Backhaus Mahl

Das Backhaus Mahl mit Stammsitz in Stetten a.k.M. wird in der vierten Generation von Yvonne Mahl-Sprenzinger und Martin Mahl geführt. Das Backhaus wurde zuletzt 2017 von der Zeitschrift "Der Feinschmecker" zu den besten 100 Bäckereien in Deutschland gewählt. Mahl betreibt Filialen in Radolfzell, Stockach und Ludwigshafen, auch in Rewe-Märkten. Martin Mahl spricht dennoch beim neuen Markt in Überlingen von einem Novum, da das Konzept ein völlig Neues sei. In dem Handwerks-Backshop mit angegliedertem Tages-Café will Mahl neben konventionellem auch ein Bioland-Sortiment anbieten.