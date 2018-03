Überlingen Rettungshubschrauber nach Verkehrsunfall bei der Reutemühle im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 16.40 Uhr auf der K7771 ereignete, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30 000 Euro.

Der Fahrer eines Ford befuhr den Reuteweg und übersah beim Linksabbiegen auf die K7771 einen Mercedes, der auf der Kreisstraße von Bambergen in Richtung Überlingen unterwegs war. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden die beiden Autofahrer leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik transportiert. Des Weiteren wurden die vier Fahrzeuginsassen aus dem Ford zur Untersuchung in eine Klinik verbracht. Sie konnten das Klinikum ohne feststellbare Verletzung wieder verlassen, berichtet die Polizei.