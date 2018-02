Überlingen Rekordläufer Benedikt Hoffmann bei Lake Estates Halbmarathon

Die Teilnehmerliste für die Läufe im Rahmen des Lake Estates Halbmarathon in Überlingen am 1. Mai füllt sich. Unter anderem hat sich Benedikt Hoffmann angemeldet, einer der besten und bekanntesten Läufer Deutschlands. Wer sich auf den Halbmarathon oder eine andere Strecke vorbereiten möchte, kann dazu verschiedene Angebote in Anspruch nehmen.

Der Countdown läuft für den 4. Lake Estates Halbmarathon, der am Dienstag, 1. Mai, am Bodenseeufer zwischen Überlingen und Untermaurach ausgetragen wird. Start ist wieder mitten in der Stadt am Landungsplatz, Wendepunkt ist unterhalb der Birnau. Beim Halbmarathon über gut 21 Kilometer muss die Strecke zweimal bewältigt werden. Beim zuvor gestarteten Volksbank-Überlingen-Lauf über zehn Kilometer reicht einmal. Wer es noch etwas kürzer mag, der kann auch eine Distanz von fünf Kilometern wählen und diese laufend, walkend oder nordic walkend bewältigen.

55 Teilnehmer im Alter zwischen 22 und 69 Jahren stehen derzeit auf der Liste für den Halbmarathon, der aufgrund des attraktiven und flachen Streckenverlaufs auch bei sehr ambitionierten Läufern hoch im Kurs steht. "Dadurch werden Läufer aus Nah und Fern gleichermaßen angesprochen", weiß Veranstalter und Organisator Markus Dufner von der MCD Sportmarketing. Im Vorjahr erreichten allein beim Halbmarathon von mehr als 300 Startern fast 270 das Ziel. "Man darf schon jetzt gespannt sein, welche Topläufer an der Start gehen werden."

Ein Star im Vorjahr war Sabrina Mockenhaupt, die in diesem Jahr allerdings passen muss und sich dafür sogar entschuldigte. "Ich wäre gerne dieses Jahr wieder dabei gewesen, doch der kurz zuvor stattfindende große Hamburger Marathon lässt mir leider keine Zeit, am Überlinger Halbmarathon teilzunehmen", teilte die Läuferin Veranstalter Markus Dufner mit. Im Vorjahr war sie in 1:18:37 Stunden die schnellste Frau im Feld gewesen und hatte nur gut vier Minuten hinter Gesamtsieger Dennis Fantino (1:14:13) gelegen.

Der Vorjahressieger will auf jeden Fall wieder an den Start gehen, dürfte aber dieses Mal noch härtere Konkurrenz bekommen. Denn mit Benedikt Hoffmann wird einer der besten und bekanntesten Läufer Deutschlands an den Start gehen. Er errang in seiner Laufbahn zahlreiche Rekorde und Medaillen bei deutschen und internationalen Meisterschaften und lief mit 6:48:41 Stunden die zweitschnellste je gemessene Zeit über 100 Kilometer. Seine Bestzeit über die Halbmarathonstrecke schaffte er 2015 in Köln mit 1:07:29.

Von Hoffmann auf jeden Fall etwas lernen kann, wer am 18. März und am 21. April um 11 Uhr an den Vorbereitungsläufen für jedermann teilnimmt. Hier können die Läufer aus der Region die Strecke kennenlernen und sich Tipps vom Topläufer holen. Am Samstag, 3. März, startet die Vorbereitung für das "La Cucina Running Team". Hier wird auch Einsteigern in den Laufsport vermittelt, wie man von 0 auf 5000 Meter kommt. Die Trainings werden durch Lauf- und Fitnesscoach Franz Hug betreut.

Anmeldung zu den Läufen: www.halbmarathon-ueberlingen.de

Anmeldung zur Vorbereitung: info@mcd-sportmarketing.de