Überlingen Rechtsaufsicht stützt Ratsentscheidung zur Kellerwerft

Als der Gemeinderat im März 2015 dem Förderverein Yachtsport Überlingen den Zuschlag zur Sanierung der Kellerwerft gab, ging alles mit rechten Dingen zu. Zu diesem Schluss kommt die Rechtsaufsichtsbehörde am Regierungspräsidium Tübingen, die von Gemeinderat Roland Biniossek (Die Linke) angerufen worden ist.

Linken-Gemeinderat Roland Biniossek hatte sich gewundert, dass der Gemeinderat im März 2015 nur über ein Konzept zur Sanierung der Kellerwerft abstimmte, obwohl es weitere Interessenten gab. Das Regierungspräsidium (RP) hält die damalige Entscheidung des Gemeinderats jedoch für rechtskonform, wie aus einer Antwort auf Biniosseks Anfrage hervorgeht, die das RP auf Anfrage auch dem SÜDKURIER schickte. Darin heißt es, dass der Gemeinderat, beziehungsweise der Ältestenrat, darüber informiert gewesen seien, dass es außer dem Konzept des FYÜ (Förderverein Yachtsport Überlingen), der den Zuschlag erhalten hatte, weitere Vorschläge gab. Diese seien als weniger oder nicht geeignet angesehen worden. "Dies ergibt sich aus der protokollierten Aussage von Herrn Stadtrat Burger", schreibt das RP.

Weiter schreibt die Tübinger Rechtsaufsicht: "Offenbar wollte man Vorschläge, die eine Übertragung des Eigentums an dem Seegrundstück bedeutet hätten, nicht weiterverfolgen, da eine Übertragung des Eigentums von der Stadt im konkreten Fall grundsätzlich nicht gewünscht war. Dem Gemeinderat und seinen Mitgliedern stand es frei, sich vor der Entscheidung eingehend und vollständig über sämtliche eingegangenen Vorschläge informieren zu lassen und diese zum Gegenstand der Beratung zu machen. Dies ist trotz Kenntnis des Vorhandenseins derartiger Vorschläge unterblieben; man sah die Angelegenheit also als entscheidungsreif an."

Nach all dem gebe es heute nachträglich keinen rechtlichen Grund, den seinerzeit einstimmig ergangenen Gemeinderatsbeschluss als fehlerhaft anzusehen oder aber der Frage nachzugehen, um welche alternativen Vorschläge es sich im Einzelnen handelte. "Es bestehe auch grundsätzlich keine Pflicht, bei der Nutzungsüberlassung oder dem Verkauf eines städtischen Grundstücks ein Ausschreibungsverfahren durchzuführen und dann dem 'günstigsten' Bieter den Zuschlag zu erteilen", so die Rechtsaufsicht am RP.