Überlingen Realschüler spielen Musical "Change the World"

Realschüler spielen Musical "Change the World"

Frischer Wind im Klassenzimmer: 89 Akteure der Realschule Überlingen haben auf und hinter der Bühne zusammengearbeitet, um das Musical "Change the World" auf die Bühne zu bringen. Belohnt wurden sie mit begeistertem Applaus der Zuschauer in der Aula des Salem Colleges.

Überlingen – Am Ende haben die Zuschauer im Stehen applaudiert – etwas anderes blieb ihnen nach der Premiere des Musicals "Change the World" gar nicht übrig. Das Ensemble, die Musiker und das Organisationsteam der Realschule Überlingen hatten mit ihrer kollektiven Leistung die Zuschauer der fast voll besetzten Aula des Salem Colleges begeistert.

Von Anfang: Aus dem Off erklingt ein Lied. Langsam kommt ein Mädchen die Treppe herunter, geht auf die Bühne und singt ihr Lied zu Ende. So viel Mut und Talent lösen den ersten Applaus des Abends aus. Dann leitet der Gong den Alltag der 9a ein: Die Streberin petzt, der Obercoole lässt andere für sich arbeiten und der Mollige wird gehänselt. Die Lehrerin hat sich damit abgefunden, dass sie statt Hausaufgaben Ausreden präsentiert bekommt.

Derweil ist der Rektor ganz aus dem Häuschen, als er aus der Zeitung erfährt, dass ein ehemaliger Schüler der Überlinger Realschule mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde. Eigentlich ist Alfred Piepenmurks den Lehrern durch seine Streiche in Erinnerung geblieben. Dennoch soll die Schule anlässlich des 50. Jubiläums seinen Namen bekommen. Dazu will der Nobelpreisträger selbst anreisen und den Gewinner des von ihm ausgeschriebenen und mit 10 000 Euro dotierten Lyrikwettbewerbs küren.

Mit Gedichten haben es die Jugendlichen der 9a eigentlich nicht so, aber das Preisgeld ist verlockend. Die Streberin legt vor und rappt über ihr Ziel, die Erste sein zu wollen. Andere hadern noch, ob sie es wagen sollen, und wenn ja, wie. Als Schülerin Sarah das Plädoyer für die Menschlichkeit "Worte können die Welt verändern" singt, tut sich etwas: Der gemobbte Junge schließt Freundschaft mit seinem Peiniger, die Klassen-Beauty geht auf den rührend schüchternen Verehrer zu und zwei Verliebte reden endlich nicht mehr aneinander vorbei. Auch bei den Kleinen wird zum großen Vergnügen der Zuschauer gedichtet, gerappt und gesungen.

Dann kommt der Literat, der sich als Muttersöhnchen entpuppt. Der genervte Sprössling und die stimmgewaltige Mutter sorgen für viel Gelächter im Publikum. Zum Schluss gibt es einen würdigen Preisträger und eine neu benannte Schule.

Das Musical "Change the World" stammt von Matthias Johler aus Tettnang, der bei der Premiere anwesend war. Auf die Überlinger Bühne bringt ein Dreierteam die Produktion: Die Gesamtleitung hat Musiklehrer Roland Ruf, Kirsten Sellerbeck und Felicitas Ruf führen Regie. Am Anfang der 14-wöchigen Proben stand ein Casting, bei dem die Bewerber vorsingen und einen Text vortragen mussten. Auch der Chor der Fünft- und Sechstklässler wurde auf die 20 Besten reduziert. Die Kinder sorgen während des ganzen Stücks für stimmige Untermalung und sind voll dabei, wie ihre professionelle Gestik verrät.

Das Musical ist in mehrfacher Hinsicht ein Gemeinschaftsprojekt ohne Hauptrolle. Insgesamt sind 89 Akteure auf und hinter der Bühne für diesen ausgesprochen unterhaltsamen Musicalabend im Einsatz. Nicht nur die Zuschauer haben viel Spaß an der Produktion. "Ich wurde schon von Schülern gefragt, was sie ab Sonntag machen sollen, wenn es keine Proben mehr gibt", freut sich Roland Ruf.

Das Musical wird letztmals am Samstag, 28. Oktober, um 19 Uhr in der Aula des Salem College aufgeführt. Restkarten an der Abendkasse für 12 Euro, ermäßigt 10 Euro.