Überlingen Raphael Keßler ist Narrenmutter für einen Abend

Raphael Keßler schlüpfte für den Bunten Abend in Hödingen in Strumpfhose und Rock, denn Narrenmutter Rosi war krank.

Überlingen (chf) Einsam eröffnete Narrenvater Roland Lutz mit trauriger Miene den Bunten Abend in Hödingen: "Alles ist so halb: halb so schön und nur halb so lustig." Doch kaum tauchte Neu-Narrenmutter Raphaela (Raphael Keßler) auf der Bühne auf, war die Trauer um die kranke Rosi auch schon wieder vergessen. "Das Anziehen ist die größte Herausforderung als Frau", meinte Raphaela, die sich durch den Abend busselte. "Ein klarer Vorteil als Frau", wie sie augenzwinkernd feststellte. So durfte auch das Siegerküsschen für die Gewinner des "Ninja Warrior Hödingen"-Wettbewerbs nicht fehlen. Alexandra Gutemann und Martin Pollok erwiesen sich als die schnellsten und ausdauerndsten Athleten des Überlinger Teilorts.

"Muss man das wissen", fragten sich die "fünf ?????". Egal ob ewig unfertige Bushaltestelle, die doch einfach als bombensicherer Aufbewahrungsort für die Exponate der 775-Jahr-Feier umfunktioniert werden könne oder der Kampf gegen den Buchsbaumzünsler, dem letztendlich die ganze Buchsbaumhecke zum Opfer fiel: Das Ortsgeschehen gab reichlich Anlass für Gelächter. Natürlich durfte auch die Aufzucht des Waldrapps nicht im närrischen Jahresrückblick fehlen. Aufzuchtzelte, die an einen Zirkus erinnern und ein Waldrappteam, das die Polizei auf den Plan ruft – der Vogel hielt den Ort auf Trab. In seinem "GroKo Wald Rap" schaute Christian Niederhofer mit einem Augenzwinkern auf den Hype rund um den schrägen Vogel. In seinem Lied "Ist da jemand, der den Waldrapp sieht" widmet er sich der Gemütslage der Hödinger, die im Frühjahr 2019 sehnlichst auf die Rückkehr des gefiederten Besuchermagneten warten.

Den gefiederten Freunden widmete auch der Proseccoclub seine Tanzvorführung. Erstmals ließen die fünf Damen die Puppen tanzen. Im Schwarzlicht schwangen die grünen Vögel das Tanzbein. Zu klassischer Musik und lateinamerikanischen Rhythmen ließen sie ihre Schnäbel kreisen. "Wenn der Proseccoclub tanzt, dann fliegen die Funken", stellten Timo Probst und Carsten Zimmermann in ihrem Lied fest. Sie schufen eine neue Hymne für die Hedinger Fasnet: "Zu Hödingen geht's rund", sangen die beiden Herren.

Eine wahre Ode auf die Tradition trug auch Stefanie Gering vor und schuf damit einen stillen Moment im närrischen Treiben. "Die Tradition ist so schee", skandierte sie. Gerade, weil die Musik jedes Jahr dieselben Lieder rauf und runter spiele und jedes Jahr die gleichen Programmpunkte auf dem Narrenfahrplan stehen, ist jede Fasnet eine Reise in die Kindheit. Ein Brauchtum, was nicht sterben darf und auch an die eigenen Kinder weitergeben werden sollte.

Ein gutes Beispiel für den steten Fortbestand lieferten die neuen Narrenpolizisten. Carlotta Gegg und Leon Gering standen gemeinsam mit Ariane Niedermann an der Spitze des Aufzugs der Kilbegoischter. Von Narrenpräsidenten Wolfram Niedermann offiziell vorgestellt, sind die beiden Kinder jetzt ganz vorn dabei. "Mir macht es so viel Spaß, unseren Umzug mit lautem Klingeln anzuführen", erklärte Carlotta. Ihr persönlicher Höhepunkt war der Auftritt des Männerballetts. Zu "YMCA" ließen die Männer nicht nur ihre Hüften kreisen, sondern auch die Hüllen fallen.

Mitwirkende:

Moderation: Wolfram Niedermann

Narreneltern: Raphael Keßler, Roland Lutz

Die fünf ?????: Claudia Probst, Cordula Mundt, Sabrina Schappeler, Brigitte Mayer, Christine Ehing

Die Junggesellen-WG: Timo Probst, Carsten Zimmermann

Tradition der Hedinger Fasnet: Stefanie Gering

Närrische Wieber: Anna Ermler, Sylvia Kessler, Patricia Mockhart, Manuela Vogler, Alexandra Gutemann

Prosecco Club: Hede Elsing, Daniela Faulhaber, Anja Huber, Daniela Helbig Cordula Kopf

" dieses Mal die Wohnung tapeziert": Alexandra Gutemann

"GroKo Wald Rap": Christian Niederhofer

Männerballett: Clemens Mayer, Tobias Widenhorn, Gerhard Ott, Manfred Wollmann, Martin Pollok, Mike Kempter (einstudiert von Annette Chiricco)