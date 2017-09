vor 1 Stunde Vonhanspeter Walter Exklusiv Überlingen Rätsel um Bus-Manöver an der Marktstraße gelöst

Er sei "fast vom Glauben abgefallen", erklärte Stadtrat Reinhard Weigelt (FDP) vor Kurzem im Verkehrsausschuss, als er Augenzeuge gewesen sei, wie ein Bus des Regionalverkehrs Alb-Bodensee (RAB) am sogenannten Rieds Eck "mit mehrmaligem Wenden" von der Marktstraße in die Christophstraße abgebogen sei. Dabei ist die Sache gar nicht so rätselhaft, wie es scheint.