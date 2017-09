Überlingen Radverkehr: Planung für Hafenstraße geht weiter

Sachbearbeiter Niko Clauß vom Tiefbauamt gibt im Verkehrsausschuss einen Sachstandsbericht. Einstweilen wartet man auf die Kostenschätzung und den Termin für den Umbau der Hafenstraße.

Überlingen (hpw) Die einen werden ungeduldig, andere würden lieber wieder einen Rückzieher machen und stellen den Beschluss zum Radverkehr in der Hafenstraße vom 21. Juni in Frage. Damals hatte sich das Gremium mehrheitlich für das Konzept entschieden, Radverkehr dort entgegen der Einbahnstraße zuzulassen und die Weiterleitung über die Marktstraße mit einer Ampel vor Bussen zu schützen. Zum Konzept gehören ein beidseitiger Gehweg mit 1,50 Meter Breite sowie einem Radschutzstreifen von 1,50 Meter Breite. An zwei Engstellen reicht dies nicht, um eine Fahrgasse von drei Metern aufrechtzuerhalten. Hier wurde vereinbart, den Radschutzstreifen auf 1,25 zu reduzieren und beidseitig den Gehweg verschmälern.

Kurz war der aktuelle Bericht zum Sachstand von Planung und Umsetzung, den Sachbearbeiter Niko Clauß vom Tiefbauamt dem Verkehrsausschuss gab. Es habe sich schon gezeigt, dass einige Eingriffe in das Straßenbett erforderlich seien. Die Planung werde zügig vorangetrieben, betonte Clauß, und sobald diese mit einer Kostenschätzung vorliege, würden diese dem Ausschuss vorgelegt.

Reinhard Weigelt (FDP) wollte protokolliert wissen, wie lang die notwendigen Engstellen seien. Clauß nannte zweimal vier bis fünf Meter. Wann denn mit der Umsetzung begonnen werde, fragte Irene Alpes (LBU/Grüne) nach und sagte: "Wir müssen doch an einem Punkt mal weiterkommen." Für die Verwaltung gebe es sehr viele Punkte, die bald "Pizzagröße" hätten, kommentierte Bürgermeister Matthias Längin die Anfrage. Aus Sicht der Verwaltung sollte es noch vor der Landesgartenschau umsetzbar sein, erklärte er: "Aber es wird knapp."

"Wir müssen die Maßnahmen priorisieren", formulierte Längin, "und die Hafenstraße steht nicht ganz hinten." Allerdings müsse man das Risiko prüfen, im Jahr 2020 hier eine Baustelle zu haben.

"Doch noch einmal nachdenken" wollte Udo Pursche (SPD), ob die Vorteile am Ende den Aufwand und Kosten rechtfertigten. Dies brachte Marga Lenski (LBU/Grüne) auf die Palme. Sie wollte den drei Monate alten Beschluss nicht schon wieder aufweichen: "Das geht mir gegen den Strich."