Überlingen Psychologische Beratungsstelle: Leiterin Bernadette Lembke geht in Rente

Die Leiterin der Psychologischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche, Bernadette Lembke, geht in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin ist Josefa Gitschier.

Überlingen – Als Praktikantin fing Bernadette Lembke 1991 bei der Caritas an – und als Leiterin der Psychologischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche geht sie jetzt in den Ruhestand. "Familien sind in den letzten Jahren vielfältiger geworden. Ich wünsche meinem Team viel Erfolg im Umgang mit den Herausforderungen, die sicher kommen werden", sagte die Psychologin mit dem großen Erfahrungsschatz bei ihrer Verabschiedung im Pfarrsaal. Zuvor hatten zahlreiche Wegbegleiter, Kollegen, Vorgesetzte und Mitarbeiter ausgeführt, mit wie viel Engagement, Kompetenz und geschickter Führungskompetenz sie ihren Beruf ausgeübt hat. Für Bernadette Lembke stand trotz der vielen administrativen Aufgaben immer das Wohl des Kindes im Mittelpunkt.

Als neue Leiterin zeigte sich Josefa Gitschier beeindruckt von den Leistungen ihrer Vorgängerin: "Auf diesem guten Fundament können wir weiterarbeiten." Die Psychologische Beratungsstelle in Überlingen ist für Familien mit Kindern im westlichen Bodenseekreis zuständig. Träger ist der Caritasverband für das Dekanat Linzgau. Den Hauptanteil der Finanzierung stellt der Landkreis.

Rat suchen kann dort jeder, egal welche Religion oder Nationalität er hat. "Die Themen reichen von Einschlafproblemen bei Babys über Schwierigkeiten im Kindergarten bis zur Schule und der Pubertät mit Problemfeldern wie Mobbing, Drogen oder digitale Medien", erläutert Karsten Knapp. Der Psychologe ist Teil des siebenköpfigen Teams, das sich vier Vollzeitstellen teilt. Zusammen mit seinen Kollegen bietet er Einzelberatungen, Gespräche mit Eltern oder auch der ganzen Familie an. Dazu gibt es Termine für Gruppen. Eltern können sich zum Beispiel gemeinsam über Erziehungsarbeit oder den Umgang mit dem leidigen Thema Hausaufgaben informieren. Kinder, deren Eltern sich getrennt haben, haben Gelegenheit zum Austausch und erfahren, dass sie mit ihrer Situation nicht alleine sind. Die Experten halten darüber hinaus Vorträge und bieten Projekte in Kindergärten oder Schulen an. Ein Beispiel: "Tolle Jungs" heißt ein gerade stark nachgefragtes Projekt, das Jungen im Vorschulalter stärken will.

Zu den aktuell wichtigsten Themen im Beratungsalltag gehören Trennung und Scheidung. Eltern, die sich trennen wollen, bekommen Anregungen, wie sie das ihren Kindern vermitteln können und welche Regeln helfen, die Situation möglichst stressfrei für den Nachwuchs zu gestalten. Manchmal werden die streitenden Eltern auch vom Gericht zur Beratungsstelle geschickt, damit der "Rosenkrieg" nicht eskaliert und zu Lasten der Kinder geht.

Zu den Herausforderungen, die Bernadette Lembke nannte, gehören auch Flüchtlingsfamilien. Neben den "normalen" Familienbaustellen kommt für sie noch die Integration in eine andere Kultur dazu. "Flüchtlinge nutzen bereits unser Angebot und es werden mehr werden", sagt Karsten Knapp. "Im Moment stellt die Sprache noch ein Hindernis dar, das wir mit dem Aufbau eines Dolmetscher-Netzwerkes in Griff bekommen wollen."

Caritas-Beratungsstelle

Die Beratungsstelle der Caritas bietet neben Gesprächen auch Gruppentermine zu unterschiedlichen Themen an. Den Ratsuchenden entstehen keine Kosten. Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche, Mühlbachstraße 18, 0 75 51/30 85 60, www.psychologischeberatungsstelle-ueberlingen.de, E-Mail psychologische.beratungsstelle@caritas-linzgau.de. Das Team betreibt eine Zweigstelle in Markdorf, Am Stadtgraben 1. In der Schulzeit findet hier immer dienstags eine offene Sprechstunde von 9 bis 10 Uhr statt.