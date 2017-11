Befristeter Verkauf statt leere Schaufenster: In Überlingen testet Christina Baden dieses Konzept in der Aufkircher Straße. Hier bietet sie bis 23. Dezember Weihnachtsdekoration an. Margarethe Braun, ebenfalls Einzelhändlerin in Überlingen, begrüßt diese Idee.

Überlingen – Ein Pop-Up-Store ist ein kurzfristiges und provisorisches Einzelhandelsgeschäft, das vorübergehend in leer stehenden Geschäftsräumen betrieben wird. So heißt es bei Wikipedia über die englischstämmige Wortschöpfung eines neuen Geschäftsmodells. In Überlingen gäbe es gleich mehrfach leer stehende Verkaufsflächen für dieses neue Konzept. Entlang der Haupteinkaufsstraßen stehen zur Vorweihnachtszeit einige Läden leer, nicht wenige davon bereits seit geraumer Zeit.

Gerade diese Vorweihnachtszeit nutzt die Überlingerin Christina Baden, um in der Aufkircher Straße mit ihrem Christmas-Pop-up-Store bis zum 23. Dezember Kunden mit Weihnachtsdekoration in ihre befristet angemieteten Geschäftsräume zu locken. Neben dem Weihnachtssortiment aus Kugeln, Teddybären, Kerzenständern und dergleichen mehr bietet sie ihr bestehendes Standartrepertoire an. Die Innenarchitektin sieht einen besonderen Reiz darin, spannende Produkte aufzuspüren und Räume entsprechend der Jahreszeiten zu gestalten. Sie kann sich sehr gut vorstellen, nach dieser Weihnachtszeit in ein anderes leer stehendes Geschäft in Überlingen umzuziehen. Dann mit einem ausgefallenen Grundsortiment – und zeitgemäß zum Frühling beispielsweise mit Osterdekoration.

Durch das plötzliche Auftauchen eines derartigen Angebots, das sich nur für begrenzte Zeit an einem Ort befindet, soll die Attraktivität für den Kunden gesteigert werden. So ist das Geschäftsprinzip der Pop-Up-Stores. Christina Baden, die aus einem Unternehmerhaus kommt, ist sich sicher: "Wenn ich etwas Ausgefallenes haben möchte, komme ich auch mal in das Überlinger Dorf, denn ich fahre ja auch für besonders schöne Schnittblumen auf das Feld bei Salem." Außerdem werte sie die Straße durch das Einzelhandelsgeschäft auch auf, erklärt sie. Im roten Haus an der Aufkircher Straße befand sich ehemals eine Chocolaterie. Da ihr Pop-Up-Store gut ankommt, hat sie sich noch nicht endgültig entschieden, diese Räume wieder zu wechseln. Sie wolle erst einmal den Markt testen, denn hohe Ladenmieten, beispielsweise in der Fußgängerzone, seien für ein neues Unternehmen ein unkalkulierbares Risiko, sagt Christina Baden.

Für das Erscheinungsbild des Einzelhandels im weihnachtlichen Überlingen würde sich auch Margarethe Braun eine Belebung der leer stehenden Geschäfte wünschen und könnte sich das in Form der Pop-Up-Stores gut vorstellen. "Die leeren Schaufenster wären dann gefüllt und so mancher Starter könnte einen Versuch wagen", argumentiert die Überlinger Geschäftsfrau, die an der evangelischen Kirche eine Boutique betreibt. Braun sieht in derartigen Pop-Up-Stores keine Konkurrenz, sondern vielmehr eine Bereicherung und eine Verbesserung des Erscheinungsbilds der Einkaufsstraßen. Leer stehende Geschäfte zusätzlich zu den vielen Baustellen wirkten sich schon negativ auf dieses Erscheinungsbild der Einkaufsstadt aus, sagt Braun.

Sie sei selbst betroffen durch die Bauarbeiten an der Kirche. Sie habe aber Verständnis für die vielen Baustellen, die auch aufgrund der Landesgartenschau eingerichtet sind. Allerdings wünsche sie sich Konzepte besonders seitens der Stadtverwaltung, um trotz der vielen baulichen Aktivitäten und des Leerstands die Attraktivität Überlingens als Einkaufsstadt neu zu beleben. Besonders hässlich präsentiere sich ihrer Meinung nach die Jakob-Kessenring-Straße, obwohl es viele innovative Möglichkeiten gebe, hier etwas Attraktives zu gestalten, sagt Margarethe Braun.

Der WVÜ reagierte nicht auf eine Anfrage des SÜDKRUIER.

Pop-Up-Stores

Der erste Pop-Up-Verkauf mit Szenebekleidung fand 1997 in Los Angeles statt und dauerte nur einen Tag. Seit den späten 2000er Jahren ist diese Methode über die USA, Kanada, Großbritannien und Australien auch in Deutschland bekannt geworden. Besonders in Großstädten wie Berlin, Hamburg, Köln oder München dauern diese Verkäufe ebenfalls zwischen einem Tag und mehreren Wochen. Preiswert werden dazu leerstehende Verkaufsflächen angemietet, die danach wieder anderweitig genutzt werden können. Ziel der Pop-Up-Shops ist es, den Warenabsatz, oft von Saisonartikeln, zu steigern und eine Begehrlichkeit zu schaffen, da die angebotenen Waren danach unter Umständen wieder aus dem Angebot der Einkaufsstraßen verschwinden.

"Jede Baustelle setzt ein positives Zeichen für die Entwicklung der Altstadt"

Raphael Wiedemer-Steidinger, Pressesprecher der Stadt, bezieht Stellung zur Idee, die Leerstände in Überlingens Einkaufsstraßen mit Pop-up-Shops zu beleben, zur Haltung der Stadt in puncto Erscheinungsbild und Baustellen und zu neuen Konzepten.

Gibt es Unternehmungen seitens der Stadt für ein besseres Erscheinungsbild der Einkaufsstraßen?

Die Stadt Überlingen wird in den nächsten Monaten die Altstadtsatzung fortschreiben sowie einen Gestaltungsleitfaden beschließen. Ferner finden bis zur Landesgartenschau Sanierungs- und Umbauarbeiten in den Bereichen Landungsplatz, Promenade und Hafenstraße statt.

Durch mehrere Poller in der Altstadt haben wir das Befahren weiter eingeschränkt, mit dem Ziel, die Einkaufsstraßen positiv weiterzuentwickeln.

Wäre eine temporäre Vermietung der leer stehenden Geschäfte eine gute Idee?

Die Vermietung von Geschäftsflächen, zum Beispiel für Pop-Up-Shops, erfolgt durch die Gebäudeeigentümer, ohne Einflussnahme durch die Stadt.

Vor Kurzem gab es ein Treffen zwischen Oberbürgermeister Jan Zeitler und dem WVÜ, dem Wirtschaftsverbund Überlingen. Ergaben sich daraus Perspektiven für den Einzelhandel?

Der neue Wirtschaftsförderer Stefan Schneider hat seine Arbeit am 15. November 2017 begonnen. Ein erster Schwerpunkt wird für ihn die Belebung der Altstadt in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsverbund und anderen Akteuren sein.

Einzelhändler beklagen die Beeinträchtigungen durch verschiedene Baustellen. Wie geben Sie der Stadt ein schöneres Bild zur Weihnachtszeit?

Baumaßnahmen in der Stadt sind durch die Tourismussaison und die Weihnachts- und Fasnachtszeit in Überlingen sowieso eingeschränkt. Viele dieser Maßnahmen dauern aber mehrere Monate.

Jede Baustelle setzt aber ein positives Zeichen für die Entwicklung der Altstadt und lässt die sanierten Gebäude danach umso schöner aussehen.

Fragen: Stef Manzini