Überlingen Polizeichef Andreas Breuning wechselt von Überlingen nach Konstanz

13 Jahre war Andreas Breuning Polizeichef in Überlingen. Jetzt hat der 50-Jährige die Leitung des Führungs- und Lagezentrums beim Polizeipräsidium Konstanz übernommen. Er gehe "mit einem weinenden Auge", erklärte Breuning.

Der Überlinger Polizeichef Andreas Breuning geht. Oder besser: Er ist schon gegangen. Rein formal hat er seit 1. Oktober eine neue Stelle in Konstanz, angetreten hat er sie am 16. Oktober. Das Polizeirevier Überlingen wird derzeit von Günter Hornstein kommissarisch geführt, bis die Stelle neu ausgeschrieben wird. Der Zeitpunkt dafür ist noch offen. Und Andreas Breuning? Der leitet nun das Führungs- und Lagezentrum beim Polizeipräsidium Konstanz. Damit ist er der Chef der rund 60 Mitarbeiter, die Notrufe aus den Landkreisen Konstanz, Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis bearbeiten.

Beworben hat er sich selbst, auf der anderen Seeseite, geht also auf eigenen Wunsch. Warum? "Nach 13 Jahren beim Polizeirevier Überlingen wurde es dann schon mal Zeit", findet der 50-Jährige. Auch im Sinne einer weiteren Karriere bei der Polizei sei es wichtig, ein breiteres Erfahrungsspektrum im Lebenslauf vorweisen zu können. Wo er karrieremäßig genau hin will, weiß Breuning aber noch nicht. Und der Abschied von Überlingen, der zwickt ihn schon ganz schön. Er sagt: "Meine Zeit in Überlingen war die schönste Zeit bei der Polizei, die ich bisher erlebt habe. Die Leitung eines Polizeireviers ist eine richtig tolle Aufgabe. Man hat zwar Vorgaben, aber auch einen gewissen Gestaltungsspielraum hinsichtlich der Schwerpunkte."

Da das Revier Überlingen 14 Gemeinden betreut, sei auch die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Bürgermeistern und den Kollegen vor Ort ausgesprochen interessant gewesen, sagt Andreas Breuning im Rückblick. Apropos Bürgermeister: "In Überlingen habe ich immerhin drei OBs erlebt und fand es schon beeindruckend, dass uns der jetzige Oberbürgermeister Jan Zeitler kurz nach Beginn seiner Amtszeit gebeten hat, mit uns Nachtdienst machen zu dürfen. Ich glaube, da hat er Überlingen schon auch mal aus einer ganz anderen Perspektive kennengelernt."

Was bleibt einem hängen nach 13 Jahren als Überlinger Polizeichef? Was waren die Höhe- und was die Tiefpunkte? Breuning nennt bei den Tiefpunkten sofort ein Datum: "Es war der 20.8.2005, ich war ein dreiviertel Jahr im Amt. Da zogen 40 volltrunkene Randalierer durch die Stadt und ein Kollege musste von seiner Schusswaffe Gebrauch machen. Dieses Datum werde ich so schnell nicht vergessen." Auch der Giftanschlag auf die Bodenseewasserversorgung blieb Breuning im Gedächtnis und die Brände in der Innenstadt wird er wohl ebenfalls nie vergessen. "Als die Feuerwehrleute den verstorbenen jungen Mann aus dem Haus bargen, das sind Bilder, die sich einprägen, ebenso wie die von tödlichen Verkehrsunfällen."

Und Überlingen? Wie verwandelt sich eine Stadt in 13 Jahren aus Sicht eines Polizeichefs? "Das war ein ständiges Auf und Ab", sagt er. In besonderer Erinnerung bleibt ihm 2008, das Jahr, in dem Überlingen Schlagzeilen machte, weil die Kriminalitätsbelastung außerordentlich hoch war. "Damals war der Vandalismus viel, viel höher als jetzt." Sonst bewege sich Überlingen bei entsprechenden Schwankungen auf einem für eine Stadt dieser Struktur relativ hohem Niveau. "Immer auf Augenhöhe mit Friedrichshafen, obwohl wir hier weder eine Disco noch sonstige großartige Anlaufpunkte haben." Woran liegt das? Vielleicht gerade daran, grübelt Breuning, dass es keine Anlaufstellen gibt und dass die, die nicht wissen, wo sie hinsollen, dann auf dumme Gedanken kommen.

Und der schönste Moment? "Ich kann das nicht auf einen einzelnen Moment fokussieren", sagt er. "Das war das Gesamtpaket." In diesem Gesamtpaket spielen die Kollegen eine große Rolle. "Man hört in Polizeikreisen immer: Ihr in Überlingen, ihr seid schon was ganz Besonderes. Das ist wie eine kleine Familie." Andreas Breuning sagt dazu: "Das ist in der Tat so. Einer springt für den anderen ein und ist für den anderen da. Ich bin jeden Tag gern ins Büro gegangen. Und ich verlasse Überlingen mit einem weinenden Auge."

Zur Person

Andreas Breuningwurde in Stuttgart-Bad-Cannstatt geboren und feierte dieses Jahr seinen 50. Geburtstag. Er ist verheiratet, hat drei Kinder und sagt von sich selbst, dass er ein Familienmensch ist, "der sich auch zu Hause mal wohlfühlt". Außerdem macht Breuning mit Vorliebe Sport – Volleyball und Fußball und im Winter Skifahren – und ist gern in Vereinen aktiv.

Seit 2004 war er Polizeichef in Überlingen und zuvor seit 1991 in Stuttgart in verschiedenen Funktionen eingesetzt. In den Jahren 2002 bis 2004 absolvierte er ein Studium zum höheren Dienst. (emb)