Überlingen Podium mit Bundestagskandidaten: Kontroverse Blicke auf Krieg und Frieden

Atomwaffenvertrag, Rüstungsausgaben und -exporte, deutsche Militäreinsätze: Fragen von Krieg und Frieden waren Themen bei einer Podiumsdiskussion mit Bundestagskandidaten, zu der der Arbeitskreis "Friedensregion Bodensee" in Überlingen eingeladen hatte.

Die Resonanz war groß und Organisator Bernd Wipper konnte im großen Saal der Waldorfschule mehr als 300 Zuhörer begrüßen. Zu Wort kamen sie allerdings nicht, da Moderator Andreas Zumach, unter anderem langjähriger Korrespondent bei den Vereinten Nationen in Genf, ein straffes Zeitkorsett vorgegeben hatte. Tatsächlich war der Gedankenaustausch konzentrierter und nachdenklicher, als man es von vielen aktuellen Talks gewohnt ist. Zumach selbst hakte kritisch nach, wenn die Parteienvertreter ausweichend antworteten oder sich in Widersprüche verstrickten.

Der Wangener CDU-Kandidat Christian Natterer sei quasi vom lokalen Bewerber Lothar Riebsamen recht kurzfristig "eingesprungen worden", erklärte der Moderator bei Vorstellung des Teilnehmerfelds. Neben ihm standen Leon Hahn (SPD), Claudia Haydt (Linke) und Markus Böhlen (Grüne) Rede und Antwort bei den brisanten Themen. Spürbar wurde, dass sich Friedensaktivistin Claudia Haydt seit vielen Jahren mit den Fragen befasst, Leon Hahn warnte vor Schwarz-Weiß-Argumentationen und konterte den einen oder anderen Angriff mit der Notwendigkeit von "Koalitionstreue", um eine stabile Regierung zu sichern. Christian Natterer formulierte das eine oder anderen Mal vorsichtig eine "persönliche Position", die von der Parteilinie abwich, und Markus Böhlen plädierte für die Unterzeichnung des aktuellen UN-Atomwaffenvertrages, auch wenn wenige Verbündete dies bislang tun. Aus Sicht von Natterer bringe das nichts voran, während Böhlen etwas mehr Courage fordert und auf eine Signalwirkung einer deutschen Unterschrift setzt.

Dis Rüstungsausgaben auf zwei Prozent des Bruttosozialprodukts zu erhöhen, diesem Ziel habe die Bundesregierung in der Nato schon zugestimmt, nannte Moderator Zumach aktuelle Fakten. "Lange vor Trump" seit dies festgelegt worden, bekannte such CDU-Kandidat Natterer dazu, und verwies auf "böse Despoten". Linke-Kandidaten Haydt sah die Erhöhung der Rüstungsausgaben "als völlig falschen Weg", auf dem man nicht auch noch "Gas geben" dürfe. Auch für Leon Hahn (SPD) nannte es einen "Irrglauben", dass die Welt durch die Steigerung der Rüstungsausgaben sicherer werde: "Das genaue Gegenteil ist der Fall." Allerdings sei die Bundeswehr zuletzt "kaputtgespart" worden. Auch Markus Böhlen (Grüne) wandte sich vehement gegen das Zwei-Prozent-Ziel. Vor dem Hintergrund von Alters- und Kinderarmut seien zusätzliche Ausgaben von 35 Milliarden für Rüstung "geradezu absurd".

Die Diskrepanz zwischen Anspruch beziehungsweise gesetzlichen Vorgaben und der Realität machte Moderator Zumach an den deutschen Rüstungsexporten in Krisengebiete deutlich und fragte: "Was läuft hier falsch?" Leon Hahn forderte hier mehr Transparenz und einen Zustimmungsvorbehalt durch das Parlament. Notwendig und wichtig nannte Hahn allerdings die Unterstützung der Kurden zur Verteidigung bedrohter Jesiden durch den IS. Einen Unterschied zwischen Kampfpanzern für Saudi-Arabien und Minensuchboote für Katar wollte Christian Natterer (CDU) machen. Auf den Vorhalt, seine Partei habe auch die Panzer befürwortet, erklärte Natterer: "Ich persönlich würde es für falsch halten.

" Dass auch militärische Patrouillenboote für Katastrophen sorgen könnten, erklärte Claudia Haydt (Linke) mit dem Hinweis auf die Hungerkatastrophe im Jemen. "Restriktiver handhaben" will Markus Böhlen (Grüne) zum einen Rüstungsexporte in Länder mit "problematischer Menschenrechtslage". Interessant fände er, die Zuständigkeit vom Wirtschaftsministerium zum Außenministerium zu verlagern.