Überlingen Pilze: Mysteriöse Lebewesen, die begeistern

Sind sie essbar oder giftig? Haben sie Lamellen oder Röhren? Wenn es um diese beiden Fragen geht, dann weiß eigentlich jeder, dass die Rede von Pilzen ist. Nachdem sie wegen ihrer sesshaften Lebensweise bis zum Ende des 20. Jahrhunderts dem Reich der Pflanzen zugeordnet, einst nur für Ausdünstungen der feuchten Erde gehalten wurden, gelten sie heute aufgrund zahlreicher Befunde als eigenes Reich, sind sogar enger mit Tieren als mit Pflanzen verwandt.

Im Herbst zeigen sich ihre Fruchtkörper wieder vermehrt, dieses Jahr besonders intensiv – Folge des feuchtwarmen Sommers. „Dieses Jahr ist ein perfektes Pilzjahr. Es gibt Pilze ohne Ende“, freut sich Elke Hofmann, geprüfte Pilzsachverständige der Deutschen Gesellschaft für Mykologie. Sie gehört dem Pilzkundlichen Arbeitskreis an, der ebenso wie der Verein Pilzfreunde Überlingen dazu beitragen möchte, das Wesen der Pilze einer interessierten Öffentlichkeit zu vermitteln.

Wer die guten Bedingungen in diesem Jahr nutzen und noch Pilze sammeln möchte, sollte sich vorher gut informieren, welche Arten genießbar sind. Da viele Wildpilzarten in Deutschland unter Naturschutz stehen, dürfen sie zudem lediglich für den Eigenbedarf und in geringen Mengen gesammelt werden. „Essen sollte man nur die Pilze, die man auch wirklich genau kennt“, sagt die Pilzexpertin. Ganz einfach ist das aber nicht. Denn über 2500 Pilzarten wachsen in den heimischen Wäldern und auf Wiesen. Nur rund 500 davon sind genießbar, der weitaus größere Teil ist ungenießbar. Aber auch nur knapp 50 Arten sind giftig. Eine Handvoll davon wirkt sogar tödlich. Beispiele sind der Grüne, der Weiße und der Kegelhütige Knollenblätterpilz, die die Leber nach dem Essen zersetzen, oder aber der Orangefuchsige Schleierling, dessen Gift die Nieren zerstört. Am besten ist es, sich die Merkmale giftiger Pilze einzuprägen. Weder ein silberner Löffel noch von Schnecken oder Waldtieren angefressene Pilze sind ein Anzeichen für Essbarkeit.

Wer sich beim Sammeln der Pilze nicht sicher ist, was er im Körbchen hat, sollte vor dem Verzehr den fachlichen Rat eines Pilzberaters einholen. Am besten ist es dann, ein bis zwei Exemplare des unbekannten Pilzes mitzubringen, der zuvor mitsamt seinem Stiel aus dem Erdboden gedreht worden ist. Dadurch wird erst eine genaue Bestimmung des Pilzes ermöglicht, da viele wichtige Merkmale am unteren Stielende sitzen beziehungsweise am Stiel selbst vorhanden sind. „Keinesfalls aber sollte man einen ganzen Korb voller Pilze zum Pilzberater mitbringen“, sagt Elke Hofmann.