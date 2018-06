Überlingen Pfarrer Karl-Heinz Berger im SÜDKURIER-Interview: "Dass ich auch kantig sein kann, das ist mir wohl bewusst"

Wir sprachen mit Pfarrer Karl-Heinz Berger. "Der Motor des Autos eines Pfarrers hat kaum Chancen, abzukühlen.", sagt er. Lesen Sie hier das komplette Interview.

Wie geht es Ihnen?

Es geht mir inzwischen wieder einigermaßen erträglich, aber der Genesungsprozess braucht einfach auch weiterhin seine Zeit. Zunehmende starke allergische Reaktionen haben mich aus dem normalen Leben geworfen. Ich habe kaum mehr etwas vertragen, verlor die Lust am Essen und habe stark abgenommen. Meine Organe haben alles abgewehrt, was dann zu einer lebensbedrohlichen Situation und einem Krankenhausaufenthalt führte. So langsam finde ich wieder ins Leben zurück, dennoch, die Kraft ist noch nicht wieder da.

Was haben Sie an der Arbeit in Überlingen besonders geschätzt?

Geschätzt habe ich in Überlingen die Gottesdienste, die Liturgie, die Kirchenmusik, auch viele persönliche geistliche Gespräche. Dazu kamen noch die Umstrukturierung des Pfarrbüros und die Digitalisierung der Arbeitsabläufe, die, wenn sie endlich dann greifen, doch auch Freude machen. Sitzungen mit unendlicher Dauer gehörten weniger zu meinen Lieblingsaufgaben.

Wie würden Sie die Schwierigkeiten beschreiben, die mit der Bildung einer großen Seelsorgeeinheit speziell für den Pfarrer verbunden waren?

Die Vielzahl und die Verschiedenheit der Gemeinden waren sehr anstrengend, man braucht unendlich lange, um die Menschen beim Namen zu nennen und wo immer man hinkommt, man ist ständig wieder auf dem Sprung zum nächsten Termin. Der Motor des Autos eines Pfarrers hat kaum Chancen, abzukühlen. Und so bleibt auch der Pfarrer immer ein großer Unbekannter für die Menschen, sie sehen ihn einfliegen und sie sehen ihn weiterfliegen. Dann unterscheiden sich natürlich Überlingen und die Dörfer sehr voneinander. Das heißt, was für die Dörfer richtig ist, kann für die Stadtgemeinde genau das Gegenteil bewirken.

Gibt es eine Möglichkeit, dass die Sie vermissenden Überlinger mit Ihnen in Kontakt treten können?

Ich bin nach wie vor mit der Welt vernetzt und es gibt auch eine private E-Mail Adresse. Wer einen Kontakt sucht, wird ihn immer finden. Es werden mir all die freundlichen Menschen fehlen, und die mich ablehnten, können jetzt auch aufatmen. Das kommt unter Menschen immer wieder mal vor und ist auch menschlich bedingt. Und dass ich auch kantig sein kann, das ist mir wohl bewusst.

Wollen Sie sich in einem Abschiedsgottesdienst von Überlingen verabschieden?

Ich werde wohl zusammen mit dem Dekan einen Gottesdienst feiern und mich am Ende verabschieden, Termin steht allerdings noch keiner.

Möchten Sie noch einen Satz zu einer hier nicht gestellten Frage formulieren?

In den letzten Monaten musste ich lernen, loszulassen und dem Leben wieder eine Chance für mich zu geben. Diese Chance für ein erfülltes Leben wünsche ich den Gemeinden hier am Bodensee in besonderer Weise, ein Leben, das sich in die Zukunft streckt und nicht nur die Vergangenheit hütet. In diesem Jahr sind es 38 Jahre, in denen ich als Priester versucht habe, mein Bestes zu geben und manchmal auch mehr als das Beste. Wenn nur ein kleiner Teil davon Frucht für die Menschen trägt, dann war mein Bemühen nicht vergeblich. Gottes Segen sei mit allen hier und in den Gemeinden um Überlingen herum.